Niger: Nathalie Yamb nommée conseillère spéciale du Général Tchiani - Un tournant panafricain

23 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le général Abdourahamane Tchiani, chef de la transition au Niger, a officialisé la nomination de Nathalie Yamb au poste de Conseillère spéciale. Cette décision historique marque une reconnaissance officielle de l'engagement de l'activiste panafricaniste suisse d'origine camerounaise dans le continent africain.

Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Nathalie Yamb se voit également attribuer un passeport diplomatique nigérien, renforçant son rôle et sa capacité à représenter le Niger sur la scène internationale.

Connue pour ses prises de position audacieuses contre les anciennes puissances coloniales, Nathalie Yamb a récemment été sanctionnée par l'Union européenne, mais sa nomination par le général Tchiani souligne l'importance stratégique du panafricanisme dans les choix politiques actuels de la transition nigérienne. Elle devrait désormais jouer un rôle central dans la formulation des politiques de coopération internationale, tout en promouvant une vision autonome et indépendante pour le Niger et l'Afrique en général.

Cette nomination intervient dans un contexte où le Niger cherche à renforcer son influence sur les questions africaines et à affirmer sa souveraineté face aux pressions extérieures. La présence de Nathalie Yamb au sein de l'équipe du général Tchiani pourrait également servir à inspirer les jeunes générations africaines à s'engager activement dans la vie politique et à défendre des causes panafricanistes avec conviction.

En tant que figure médiatique majeure, Nathalie Yamb bénéficie déjà d'une forte visibilité sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Sa nouvelle fonction est susceptible de générer un fort intérêt médiatique et de positionner le Niger au centre des débats africains, notamment autour des questions de décolonisation, de souveraineté et de leadership féminin sur le continent.

