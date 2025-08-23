Afrique: IATF 2025 en Algérie - Un leadership économique au service du développement du continent

ALGER — L'Algérie, qui accueillera du 4 au 10 septembre la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), se positionne comme un acteur incontournable du développement et de l'intégration africains, portée par son poids économique et une jeunesse entrepreneuriale dynamique.

Troisième économie africaine avec un Produit intérieur brut (PIB) de près de 270 milliards de dollars en 2024, l'Algérie s'affirme comme un pays leader dans divers domaines économiques comme l'énergie, l'agriculture, l'agro-alimentaire, l'industrie et les services qui font d'elle un moteur économique pour le développement du continent.

Selon un rapport du groupe de la Banque mondiale (BM), l'Algérie est passée à la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire, et ce, au titre de la nouvelle mise à jour annuelle de la classification des économies des pays membres.

Avec la plus grande superficie d'Afrique et des frontières terrestres partagées avec sept autres pays, l'Algérie bénéficie d'une position géographique stratégique. Son ancrage en Méditerranée lui confère une proximité avec l'Europe, tandis que sa profondeur africaine lui ouvre un accès privilégié aux marchés du continent.

Son indice de développement humain (IDH), élaboré par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), se classe parmi les plus élevés d'Afrique. Cet indicateur qui prend en compte l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le revenu par habitant, met en évidence les progrès de l'Algérie en matière de développement humain et reflète la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée au service de son économie.

Le pays dispose également d'un potentiel compétitif dans divers secteurs porteurs tels que l'agriculture, les mines, l'innovation et les startups, lui permettant d'établir des partenariats durables grâce à une base industrielle solide, un réseau d'infrastructures moderne et des moyens de transport diversifiés.

En matière agricole, les efforts entrepris ces dernières années ont permis de transformer ce secteur en un véritable levier de la sécurité alimentaire du pays, en garantissant son autosuffisance pour plusieurs produits (légumes, fruits, certaines céréales), tout en dégageant des excédents pour l'exportation.

Ces avancées ont été saluées à maintes reprises par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui a classé l'Algérie parmi les pays africains les mieux placés en matière de sécurité alimentaire.

Les efforts déployés pour diversifier l'économie ont favorisé l'émergence de secteurs clés, notamment celui des startups dont le nombre avoisine aujourd'hui les 9.000.

L'Algérie qui vise à atteindre les 20.000 d'ici la fin 2029, accueille chaque année une conférence africaine dédiée, attirant ministres, responsables, entrepreneurs et investisseurs de plusieurs pays du continent.

Ces potentialités, estiment des économistes, permettront à l'Algérie de jouer un rôle économique majeur en Afrique et constituent un atout stratégique pour accélérer l'intégration commerciale et économique du continent.