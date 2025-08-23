Algérie: Préparatifs du concours de recrutement au grade d''éducateur d'animation de la jeunesse' au profit des wilayas du Sud

ALGER — Les services du ministère de la Jeunesse ont entamé les préparatifs du concours de recrutement au grade d'"éducateur d'animation de la jeunesse" prévu le 31 août aout 2025, au profit des jeunes des wilayas du Sud, indique samedi un communiqué du ministère.

"Conformément aux orientations du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui, visant à garantir la transparence et la régularité des concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée pour le grade d'+éducateur d'animation de la jeunesse+ au titre de l'année 2025, prévu le 31 août en cours, les services du ministère ont entrepris une série de dispositions pratiques, en application des

instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, émises lors du Conseil des ministres du 23 juin 2024, des conclusions de la réunion du Gouvernement tenue le 26 juin 2024, et des instructions du Premier ministre relatives à l'association du CSJ à cet effort de lancer des recrutements externes au profit des jeunes des régions frontalières et du sud du pays", précise le communiqué.

Ces mesures pratiques et organisationnelles consistent à "aplanir nombre d'obstacles, en coordination avec la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative (DGFPRA), en adoptant des critères de recrutement transparents et unifiés, tout en assurant l'uniformité des sujets proposés, en consécration du principe d'équité et d'égalité des chances, dans l'objectif de rapprocher les centres d'examen des candidats à travers l'ouverture d'annexes dans les wilayas du Grand Sud, pour alléger les charges financières et de déplacement au profit des jeunes".

Ainsi, il a été procédé à la désignation des centres d'examen, à savoir les Directions de la jeunesse et des sports (DJS) des wilayas d'Illizi, de Tindouf, de Bordj Badji Mokhtar (Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine), d'In Guezzam (In Guezzam et Tin Zaouatine) et de Béchar (Béni Ounif et Béni Abbès), ainsi que l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse (INFSCJ) de Tixeraine (Maghnia) et l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports (INFCJS) de Ouargla (Taleb Larbi et Douar El Maâ).

Dans ce cadre, le ministère a annoncé "l'association des INFCJ à l'élaboration des sujets d'examen et à la supervision de l'opération, afin de garantir la qualité des sujets et la crédibilité des résultats, en sus de la mobilisation de cadres du ministère pour accompagner l'opération sur le terrain et veiller à son bon déroulement et au respect des principes de régularité et d'égalité des chances".

Le ministère a également affirmé que ces dispositions "renforceront les opportunités d'emploi pour les jeunes dans les régions frontalières et du Grand Sud et consacreront le principe de justice sociale en assurant à cette catégorie une intégration professionnelle pour lui permettre de contribuer efficacement à servir la Nation dans le cadre de la vision de l'Etat pour le développement global", conclut la même source.