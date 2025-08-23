Ghana: La star de la musique ghanéenne Shatta Wale brièvement détenue à cause d'une Lamborghini

23 Août 2025
L'affaire date du début du mois d'août, mais n'a été révélée publiquement que cette semaine. « Shatta wale », de son vrai nom, Charles Nii Armah Mensah a été entendu par l'office de lutte contre la criminalité économique et organisée, dans le cadre d'une enquête concernant sa lamborghini. D'après le FBI, la voiture est liée à un détournement de 4 millions de dollars impliquant un autre Ghanéen.

Tout commence aux États-Unis. Le Ghanéen Nana Kwabena Amuah purge une peine de sept ans de prison pour avoir usurpé l'identité de plusieurs fournisseurs et dérobé près de 4 millions de dollars à des organisations publiques et privées.

Après son emprisonnement, la justice américaine a émis une ordonnance de confiscation de ses biens, parmi lesquels on retrouve la Lamborghini de la star du Ghana Shatta Wale. C'est donc suite aux demandes du FBI que les autorités ghanéennes ont convoqué l'artiste.

« Propriétaire tiers »

Cette semaine, il a été interrogé pendant plusieurs heures par Le Bureau ghanéen de lutte contre le crime économique et organisé. L'artiste a déclaré n'être qu'un « propriétaire tiers » du véhicule, acheté à 150 000 dollars en 2019. Un homme l'aurait contacté sur WhatsApp, mais depuis, Shatta wale affirme avoir perdu son numéro.

La justice ghanéenne l'accuse donc d'irrégularités dans l'achat de son véhicule de luxe, au motif qu'il n'a pas su présenter de documents justificatifs d'achat. Il a été libéré après avoir payé une caution de dix millions de cedis ghanéens, soit près de 513 millions de francs CFA. Quant à sa Lamborghini, les autorités ont indiqué qu'elle serait restituée à la justice américaine.

