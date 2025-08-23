Tunisie: La mobilisation du 21 août du syndicat UGTT diversement évaluée

En Tunisie, la mobilisation de l'UGTT (l'Union générale tunisienne du travail) du 21 août suscite différentes réactions au sein des politologues. Si certains estiment que la démonstration de force a été réussie, d'autres soulignent le peu de monde lors de la manifestation. La centrale syndicale qui comptabilise plus de 700 000 adhérents a réuni entre 2 000 et 3 000 personnes à Tunis. Une manifestation de grande ampleur, mais qui reste moins importante que d'autres démonstrations de force de la principale centrale syndicale du pays. En cause, les crises en interne qui ont affaibli le syndicat ces dernières années et les pressions politiques et judiciaires.

En Tunisie, le président de la République Kais Saied n'a pas commenté la mobilisation de l'UGTT du 21 août et a fait une tournée en centre-ville de Tunis et dans les quartiers populaires, dans la même journée, pour aller à la rencontre des Tunisiens. Cela fait pourtant plusieurs jours que la tension monte entre le syndicat et le président tunisien dont les critiques sont à peine voilées.

Les politologues, dont beaucoup préfèrent s'exprimer sous couvert d'anonymat, expliquent que la mobilisation reste symbolique dans la séquence politique actuelle, mais elle n'augure pas la reprise d'un dialogue social. Un dialogue que la principale centrale syndicale du pays réclame depuis des mois.

L'UGTT dans une position délicate

L'UGTT qui avait soutenu le coup de force du Président Kaïs Saïed en 2021 reste dans une position délicate. Beaucoup de ses adhérents appartiennent à des mouvements de gauche qui soutiennent Kaïs Saïed. La centrale est aussi en proie à une profonde crise en interne autour de son bureau directeur et elle a été affaiblie par les poursuites judiciaires à l'encontre de certains syndicalistes et par les accusations de corruption, largement relayées et disséminées sur les réseaux sociaux par des partisans du pouvoir.

L'UGTT s'était d'ailleurs mise en retrait sur le plan politique ces trois dernières années. Selon les politologues, la marche du 21 août aura au moins eu le mérite de fédérer la société civile autour de la défense de ce syndicat historique dans le pays.