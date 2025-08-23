Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le CSC et l'O.Akbou démarrent du bon pied

ALGER — Le CS Constantine et l'Olympique Akbou, ont réussi leur entame de saison, en s'imposant respectivement: en déplacement face au MC El-Bayadh (2-0) et à domicile devant l'ES Mostaganem (1-0), lors de la deuxième partie de la 1re journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputée vendredi, devant se poursuivre samedi.

Le CSC, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur bosnien Rusmir Cviko, s'en est remis à son milieu de terrain Rebiaï, auteur de l'ouverture du score (27e). En seconde période, les "Sanafir" se sont mis à l'abri en marquant le but du break, signé le jeune attaquant Khelfaoui à la 85e minute.

Un départ en fanfare pour le club constantinois, qui aspire jouer les premiers rôles cette saison. En revanche, le MCEB a trébuché d'entrée devant ses supporters et se met d'ores et déjà dans une mauvaise posture.

Au stade de l'Unité maghrébine de Béjaia, l'Olympique Akbou a dû attendre le temps additionnel, pour l'emporter sur le fil, devant l'ES Mostaganem (1-0). La nouvelle recrue estivale Addadi, a surgi pour offrir les trois premiers points aux siens, sur un penalty transformé à la 90e+13, devant le gardien international Raïs M'bolhi.

Un succès décroché aux forceps qui devrait booster les joueurs du nouveau coach, Lotfi Amrouche, après une première saison en Ligue 1, au terme de laquelle le club a failli retourner en Ligue 2 amateur.

En ouverture de cette journée inaugurale, le MB Rouissat, nouveau promu, a décroché une victoire historique pour ses débuts parmi l'élite, en allant battre la JS Saoura (2-1, mi-temps : 0-0), jeudi soir au stade du 20-août 1955 de Béchar.

De son côté, le MC Oran a réussi ses débuts, en renversant l'autre promu, l'ES Ben Aknoun 2-1 (mi-temps : 0-0), à huis clos, au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

Cette 1re journée se poursuivra samedi avec deux matchs au menu : USM Khenchela - ES Sétif et Paradou AC - ASO Chlef, à 17h00.

Les deux affiches, MC Alger-CR Belouizdad et JS Kabylie-USM Alger, ont été reportées à une date ultérieure, en raison de l'absence de plusieurs joueurs, retenus par l'équipe nationale A' pour le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (décalé à 2025) qui se déroule au Kenya, en Tanzanie, et en Ouganda (2-30 août).