Algérie: Oran - Clôture de la 14e édition du festival culturel national de la chanson Raï au théâtre en plein air 'Hasni Chakroun'

ORAN — Le rideau est tombé, dans la soirée de vendredi, sur la 14e édition du festival culturel national de la chanson raï, accueillie par le théâtre en plein air "Hasni Chakroun" à Oran, dans une ambiance festive et artistique, marquée par une forte affluence du public.

La soirée de clôture a été marquée par des prestations musicales remarquables offertes par plusieurs stars connues du raï ainsi que par de jeunes talents prometteurs, reflétant ainsi la diversité artistique qui a caractérisé cette édition, laquelle s'est déroulée sur quatre jours.

Le programme de la soirée a comporté des prestations musicales qui ont enchanté le public, avec notamment la participation du célèbre artiste Houari Benchenet, du jeune Bilal Seghir, ainsi qu'une performance remarquable de la chanteuse Fadila, qui a enflammé la scène avec des chansons inspirées du raï classique et contemporain.

Le commissaire du festival, Houssam-Eddine Harzallah, s'est félicité du succès de cette édition tant sur le plan de l'organisation que du contenu artistique, affirmant que le festival a atteint ses objectifs en mettant en valeur les capacités des jeunes artistes et en ravivant le patrimoine musical du raï, considéré comme l'un des symboles de l'identité culturelle algérienne.

Il a également souligné l'importance du soutien institutionnel dont a bénéficié le festival de la part du ministère de la Culture et des Arts ainsi que des autorités locales de la wilaya d'Oran, ajoutant que "le défi pour l'avenir sera d'intégrer davantage de nouvelles énergies et de leur offrir des espaces de représentation et de contact direct avec le public".

Le même responsable a ajouté que cette édition vise à préserver et à développer ce patrimoine culturel musical, tout en offrant une chance aux jeunes voix de faire valoir leurs talents devant un large public.

Placée sous le slogan "De la mémoire à la scène, un patrimoine chanté" , cette édition, organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et du wali d'Oran, a également été ponctuée par des conférences sur l'histoire et l'évolution du raï, animées par des chercheurs et spécialistes de la musique populaire algérienne.

De nombreux spectateurs ont exprimé leur admiration pour la qualité des spectacles proposés, estimant que le festival "a redonné vie à la chanson raï " et a contribué à renforcer sa place sur la scène artistique nationale.

A noter que le festival culturel national de la chanson raï est un rendez-vous annuel majeur. Cette édition a été marquée par un hommage rendu à feu l'artiste Mohamed Bousmaha, en reconnaissance de sa contribution à la chanson raï et au festival.