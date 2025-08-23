Sénégal: Saint-Louis - 450 capitaines d'embarcation formés en sécurité maritime

Saint-Louis — Quatre cent cinquante capitaines d'embarcation non pontée ont subi une session de formation de cinq jours à Saint-Louis (nord) pour être outillés sur les enjeux de la sécurité maritime et la maintenance préventive à l'initiative de l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), a constaté l'APS.

"Nous venons de boucler la 13e session de formation des capitaines d'embarcation non pontée à Saint-Louis. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'à l'issue de cette session, une évaluation a été faite sur la base de tout ce qui a été enseigné par les formateurs", a déclaré El Hadji Aboubacar Faye, directeur des Gens de mer, du travail maritime et de la formation à l'ANAM.

Il s'entretenait avec la presse en marge de la cérémonie de clôture de ladite session de formation.

Pour cette fois-ci, a-t-il ajouté, nous étions autour de 450 capitaines qui ont été formés.

Il a indiqué que globalement depuis le début de l'initiative "plus de 3 500 capitaines sont déjà formés sur toute l'étendue du territoire, que cela soit à Dakar, Yoff, Bargny, Joal, Mbour, Guéréo et même en zone sud à Ziguinchor"

M. Faye a par ailleurs souligné que l'objectif final, c'était de renforcer la sécurité de la navigation, notant ainsi que Saint-Louis est une zone assez particulière avec la présence de la brèche et le projet GTA (Grand Tortue Ahmeyim) mais surtout avec la particularité de la zone maritime qui constitue une frontière avec la Mauritanie.

Des attestations de fin de formation et des cartes professionnelles ont été remises aux récipiendaires.