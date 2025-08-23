Tanzanie: Procès de Tundu Lissu - «Une manière d'étouffer toute voix alternative avant les élections»

23 Août 2025
Radio France Internationale

Le climat se tend en Tanzanie, à deux mois de la présidentielle. llustration avec le procès de l'opposant Tundu Lissu, ouvert cette semaine, le lundi 18 août, après de multiples reports et aussitôt renvoyé devant la Haute Cour.

Pour les défenseurs des droits humains, cette affaire illustre le rétrécissement de l'espace civique : observateurs étrangers refoulés, témoins protégés, suspension de la retransmission en direct... autant de signes d'un procès jugé politiquement motivé, dans un climat déjà étouffant, à l'approche du scrutin du 29 octobre.

L'épisode qui a particulièrement alerté les défenseurs est survenu en juin lorsque des activistes, venus du Kenya et de l'Ouganda pour assister au procès de Tundu Lissu, ont été arrêtés e maltraités -- certaines femmes ont été victimes d'agressions sexuelles -- avant d'être refoulés.

« Étouffer toute voix alternative »

Pour Fulgence Massawe, directeur du Legal and Human Rights Centre, ce harcèlement illustre la volonté du pouvoir de faire taire toute voix dissidente : « C'est une démonstration de force, une manière d'étouffer toute voix alternative à l'approche des élections. »

Selon lui, le cas de Tundu Lissu s'inscrit dans une stratégie plus large visant à museler son parti, Chadema, qui réclame depuis des mois des réformes électorales : « Ce procès est fabriqué de toutes pièces, une menace claire pour la démocratie en Tanzanie. Les membres de son parti sont harcelés, empêchés de voyager... C'est un harcèlement politique systématique pour les réduire au silence, avant le scrutin. »

Opacité

Un tel engouement autour du procès pourrait se reproduire, estime Fulgence Massawe, avec la décision de couper la retransmission en direct, d'autant que les élections elles-mêmes s'annoncent opaques : « Autrefois, les appels d'offres pour le matériel électoral étaient publics. Aujourd'hui, tout se passe dans l'ombre, aucune transparence et la Commission électorale ne donne aucune explication à la population. »

La campagne électorale doit s'ouvrir la semaine prochaine et durer 60 jours, jusqu'au 29 octobre, date de l'élection présidentielle.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.