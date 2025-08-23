Congo-Kinshasa: Reprise d'activités dans plusieurs villages et centres de Djugu

23 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs villages et centres de négoce du territoire de Djugu, désertés par leurs habitants à cause des violences armées, se repeuplent progressivement. Constat fait par des reporters de Radio Okapi, qui ont parcouru certaines de ces entités jeudi dernier.

Selon l'administrateur de territoire, cette reprise d'activités est le résultat des opérations militaires menées par les forces armées de la RDC contre les éléments du groupe armé Convention pour la révolution populaire (CRP).

Ces opérations permettent, bien que timidement, la reprise d'activités économiques, confirment des acteurs de la société civile.

À Linji, Lopa, Iga-Barrière, Jina, jadis vidées de leurs habitants, la vie reprend petit à petit. Boutiques, pharmacies et restaurants rouvrent leurs portes.

À certains carrefours, des conducteurs de taxi-motos sont visibles et transportent de nouveau des clients. Le trafic a lui aussi repris normalement sur l'axe Iga-Barrière-Mahagi, témoigne Gédéon Dino, responsable de la société civile dans la zone.

