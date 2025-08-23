Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye - « L'État adopte des approches préventives » face aux risques d'inondations dans le Nord

Face à la menace d'inondations dans la vallée du fleuve Sénégal, l'État a adopté une stratégie préventive, selon Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il effectuait une visite de chantier à Dahra Halaybé, localité située dans le département de Podor.

Alors que les pluies abondantes de ces derniers jours alimentent les inquiétudes dans le Nord du pays, Cheikh Tidiane Dièye a rassuré les populations sur la mobilisation des services de l'État.

« Nous vivons des phénomènes extrêmes. Les fortes pluies vont se poursuivre et nul ne peut garantir l'absence d'inondations ou de débordements. Mais l'État est dans des approches préventives. Nous faisons tout pour endiguer et, si cela devait arriver, nous corrigerons », a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a précisé que sa tournée dans le Nord se poursuivra à Matam, Bakel et Kidira ; des localités particulièrement exposées. « Mes directeurs sont déjà sur le terrain dans plusieurs communes. Il ne s'agit pas d'attendre les sinistres. Il faut aller au contact des populations, renforcer l'esprit de prévention et mobiliser tout le monde pour faire face à d'éventuelles crues », a ajouté le ministre.

À Dahra Halaybé, Cheikh Tidiane Dièye a constaté l'état d'avancement des travaux d'endiguement et d'assainissement, confiés au génie militaire. Ces ouvrages visent à protéger la ville de l'avancée du fleuve Sénégal, qui provoque, chaque année, l'érosion de terrains et des infiltrations d'eau.

« Ce sont des travaux très importants souhaités par les autorités religieuses locales. Ils permettront également d'aménager une esplanade destinée à accueillir le Gamou annuel. Je suis satisfait de la qualité et de l'avancement des travaux », a confié le ministre.

Le ministre a annoncé que ce projet constitue une première phase d'un plan plus large. Il prévoit notamment l'élévation de la digue, son extension latérale et le renforcement des points les plus vulnérables le long du fleuve.

« Nos autorités portent une attention particulière au Fouta. Ce travail va se poursuivre pour assurer durablement la sécurité des populations face aux risques d'inondations », a indiqué Cheikh Tidiane Dièye.

Au cours de cette mission, le ministre visitera des sites et ouvrages stratégiques de suivi de la situation hydrologique des fleuves, mais aussi de la mise en place et du suivi des dispositifs de gestion et de prévention des inondations.