Sénégal: Vente de viande impropre à la consommation - Un homme arrêté à Diamaguène Sicap Mbao

23 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Un homme a été arrêté par le commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao pour maltraitance animale et tentative de vente de viande impropre à la consommation. Selon une note de la Police publiée samedi, l'interpellation a eu lieu le 21 août 2025, dans une maison abandonnée de Sam Sam 1.

Le commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, ce 21 août 2025, un homme pour maltraitance ayant entraîné la mort, tentative de vente de viande impropre à la consommation, et mise en danger de la vie d'autrui.

D'après la Police, l'arrestation fait suite à une information signalant la vente illicite de viande de mouton dans une maison abandonnée de Sam Sam 1. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une charrette en train de décharger le corps d'une brebis, et ont trouvé une autre brebis morte par étouffement et à moitié dépecée.

« Initialement, le suspect a prétendu que la viande était destinée à ses chiens. Cependant, une fouille de la maison a révélé des sachets de viande stockés dans un réfrigérateur en panne. Face à cette découverte, l'homme a finalement avoué que la viande était destinée à la vente pour ses clients », rapporte la Police.

La même source indique que le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête est en cours.

