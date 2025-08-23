Sénégal: Tivaouane - Le préfet interdit le lancement d'une marque de maquillage et de produits cosmétiques

Tivaouane — La préfecture de Tivaouane a interdit le lancement d'une marque de maquillage et de produits cosmétiques qui était prévue ce samedi à la Maison de la jeunesse de la cité religieuse, en raison de risques de troubles à l'ordre public, a appris l'APS de sources concordantes.

A l'initiative de Sophie Niang, présidente directrice générale de la marque en question, résidant en Europe, la manifestation devait prendre la forme d'une soirée de gala.

La rencontre devait regrouper notamment l'artiste Dieyla Baldé, la créatrice Oumou Sy, ainsi que le professeur Massamba Mbodji, en qualité de conférencier.

Le collectif local "And Xekh mbonn", conduit par Cheikh Sarr, avait menacé de perturber l'événement qu'il juge "inopportun" à la veille du 'Burd', une série de séances de récitation d'un poème dédiée au Prophète Mohamed (PSL), qui ont lieu pendant les dix nuits précédant le Gamou annuel, qui célèbre la naissance du Prohète de l'Islam.

"Nous sommes déterminés à empêcher cette soirée qui ne cadre pas avec l'ambiance spirituelle actuelle de la cité", a déclaré à l'APS un membre du mouvement.

"Dans ce contexte particulier, l'organisation de ce type d'événement risque de créer des tensions", a estimé le commissaire urbain de Tivaouane, Cheikh Ndiaye.

Le commissaire a émis un avis défavorable aux organisateurs de cet évènement. Ces derniers n'ayant introduit leur demande d'autorisation auprès de la préfecture que le vendredi, soit la veille de l'événement.