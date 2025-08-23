Afrique: Afrobasket 2025 - Sénégal-Mali et Angola-Cameroun pour deux places en finale

Les demi-finales de l'Afrobasket masculin se jouent ce samedi à la Kilamba Arena de Luanda, dans une ambiance électrique et placée sous très haute sécurité. Le Sénégal affronte le Mali à 15h GMT (16h à Luanda, 15h à Dakar) en ouverture, avant le choc entre l'Angola et le Cameroun en deuxième partie de soirée.

Depuis ce matin, les autorités angolaises ont renforcé le dispositif sécuritaire autour du stade. La Kilamba Arena est littéralement bouclée. Policiers et militaires sont déployés à l'extérieur comme à l'intérieur, tandis que les rues menant vers l'enceinte sont quadrillées.

Les entrées se font sous contrôle strict : portiques magnétiques, fouilles minutieuses, contrôle des véhicules et détection de tout objet prohibé. Les organisateurs ne laissent rien au hasard.

Sénégal - Mali : un duel ouest-africain pour une place en finale

Le premier choc de la journée met aux prises le Sénégal et le Mali. Les deux sélections se retrouvent après leur confrontation en phase de groupes, remportée par les Lions. Cette demi-finale s'annonce âprement disputée entre deux voisins qui se connaissent parfaitement et qui rêvent de retrouver la finale de l'Afrobasket. Pour le Sénégal, il s'agit d'une occasion unique de mettre fin à 28 ans de disette. Ngagne de Desagana Diop pourra encore compter sur le banc décisif depuis le début de cette compétiton. Côté malien, l'objectif est clair : créer la surprise et s'inviter en finale d'une compétition où chaque détail compte.

Angola - Cameroun : l'autre grande affiche

Dans la deuxième demi-finale, le pays hôte défie le Cameroun. L'Angola, fort de ses 11 titres continentaux et encore invaincu dans cette édition, part favori devant son public. Mais le Cameroun, emmené par Jeremiah Hill et Yves Missi, nourrit une grande ambition : atteindre pour la première fois de son histoire une finale d'Afrobasket. Ce duel promet des étincelles. Les Palancas Negras veulent confirmer leur statut retrouvé de géant du basket africain, tandis que les Lions indomptables rêvent d'écrire l'histoire pour la première fois dans cette compétition.

À l'issue de cette journée qui s'annonce grandiose, les deux finalistes de la 31e édition de l'Afrobasket masculin seront connus. Le rendez-vous est pris à Luanda pour dimanche dans la soirée pour l'apothèose.