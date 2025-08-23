Afrique: Afrobasket masculin 2025 - Le Sénégal rêve de briser 28 ans de disette

Le Sénégal, qui court derrière le sacre continental depuis 28 ans, est désormais à deux pas de l'objectif.

Les Lions affronteront le Mali ce samedi 23 août à 15h GMT pour une place en finale de l'Afrobasket masculin, qui se déroule actuellement en Angola. Les deux équipes se sont déjà croisées en phase de poules, avec une victoire spectaculaire des Sénégalais. Leurs chemins se croisent à nouveau dans le dernier carré.

Toutes deux passées par les barrages pour atteindre ce stade de la compétition, les deux sélections ont connu des parcours contrastés. Le Sénégal a enchaîné deux performances magistrales en éliminant successivement le Soudan du Sud et le Nigeria, pourtant considérés parmi les grands favoris de cette édition. Le Mali, de son côté, a battu la Guinée en barrages avant de s'offrir la Côte d'Ivoire en quarts de finale au terme d'un match d'anthologie.

Le Sénégal et le Mali se connaissent parfaitement. Leurs joueurs évoluent souvent ensemble en club et se croisent régulièrement en sélection, que ce soit chez les hommes, chez les dames ou dans les catégories jeunes et seniors. Cette demi-finale promet donc d'être âprement disputée.

Sur les quatre dernières confrontations directes, le Sénégal s'est imposé à chaque fois, ce qui en fait le favori de ce match. Mais les Lions savent qu'ils n'ont pas le droit de se relâcher : la concentration devra être totale du début à la fin.

D'autant que leur objectif ne se limite pas à une place en finale. Ils sont en mission reconquête. Les Lions veulent décrocher le titre. La plupart des joueurs actuels étaient encore très jeunes, voire pas encore nés, lorsque la génération de Makhtar Ndiaye remportait le dernier Afrobasket pour le Sénégal en 1997. Cette fois, ils ne veulent pas quitter l'Angola sans le trophée.

Quelles sont les chances des Lions dans cet Afrobasket ?

Le Sénégal n'a plus soulevé le trophée continental depuis son sacre à domicile 1997 sous la houlette de Bassirou Badji. 28 ans d'attente, de disette frustrante, d'autant que le pays a toujours produit de grandes générations, avec des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats du monde. Mais ce groupe semble conscient que le moment est venu : « maintenant ou jamais ».

Brancou Badiou sera encore l'atout des LionsAvec l'effectif actuel et le parcours déjà réalisé (ils ont éliminé le Soudan du Sud et le Nigeria avec la manière), les hommes de l'ancien international Ngagne Desagana Diop ont de solides arguments pour aller au bout. Porté par son capitaine Brancou Badio en état de grâce, qui tourne à une moyenne impressionnante de 21,2 points par match depuis le début du tournoi, le Sénégal dispose de leaders solides. Jean Jacques Boissy brille comme le meilleur sixième homme de la compétition avec 14,8 points de moyenne, tandis qu'Ibrahima Faye (8,4 rebonds par match), Moustapha Diop et Ibou Dianko Badji (meilleur contreur de l'Afrobasket) constituent d'autres atouts majeurs. Les Lions possèdent clairement les armes pour viser le sacre à Luanda.

Des favoris déjà éliminés

Le tableau s'est par ailleurs éclairci : en plus du Soudan du Sud et du Nigeria, des favoris comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou encore le tenant du titre, la Tunisie, ont déjà quitté la compétition, laissant la voie plus ouverte. Mais la concurrence reste féroce. L'Angola, pays hôte, fort de ses 11 sacres continentaux et encore invaincu dans cette édition, demeure un adversaire redoutable. Le Cameroun, porté par Jeremiah Hill et Yves Missi, se présente aussi comme un sérieux prétendant. N'ayant jamais remporté l'Afrobasket dans son histoire, il nourrira une énorme ambition, surtout en étant si proche du but.

Mais avant de rêver de finale et de sacre, une mission capitale s'impose aux Lions du Sénégal : battre le Mali cet après-midi dans un derby régionale.