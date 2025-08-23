Afrique: CHAN 2025 - Quart de finale à 14h00 - Les « Lions » locaux face à l'obstacle des « Cranes »

Le Sénégal croise l'Ouganda ce samedi, à 14h00, en quart de finale du Chan qui se joue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. À Kampala, face à une équipe soutenue par un bouillant public, les « Lions » locaux sont appelés à se surpasser.

L'équipe nationale locale du Sénégal poursuit la défense de son titre de champion d'Afrique. Les « Lions », qui étaient dans une poule difficile avec Le Nigeria, le Congo et le Soudan, ont réussi à s'en extirper avec une victoire face au Nigeria (1-0) et deux nuls contre le Congo (1-1) et le Soudan (0-0). Deuxième derrière le Soudan, le Sénégal affronte, ce samedi 23 août, l'un des pays hôtes du Chan, l'Ouganda. Force est de dire que les hommes de Souleymane Diallo, qui seront à Kampala, dans un stade à coup sûr, plein comme un oeuf, devront se surpasser.

Les « Cranes », devant leur public, sont très difficiles à manier comme lors de leur dernier match de poule. Menés 3-1 par l'Afrique du Sud et éliminés à deux minutes de la fin de la partie, les Ougandais, transfigurés, ont réduit la marque (3-2, 88e) avant d'égaliser (3-3, 93e). Une qualification en quarts de finale qui récompense les énormes efforts de l'équipe coachée par Morley Byekwaso. La compétition avait pourtant démarré de façon catastrophique avec une large défaite (0-3) face à l'Algérie. Malgré ce coup de massue, les Ougandais se sont bien remis avec deux succès de suite contre le Niger (2-0) et la Guinée (3-0). Les « Lions » locaux sont donc avertis ; ils feront face à une équipe déterminée qui ne lâche pas. Si les voyants sont au vert chez les « Cranes », la confiance règne aussi chez les « Lions » qui, au fil des rencontres, montrent de l'amélioration dans le jeu.

Grâce à une défense solide qui n'a encaissé qu'un but et un milieu de plus en plus influent, Moussa Cissé et ses coéquipiers rassurent. Le seul bémol est l'attaque qui tarde à se montrer incisive. Des insuffisances dont le coach et ses hommes sont conscients. Et ils ont eu assez de temps pour rectifier. « Dans ce genre de compétition, on ne peut pas porter un choix sur une équipe ou une autre.

Une compétition pareille présente les meilleures équipes d'Afrique dont l'Ouganda. C'est une très bonne équipe. On a eu à les jouer en match de préparation. On est conscient de l'engouement qui tourne autour de cette compétition », a confié, hier, Souleymane Diallo en conférence de presse. Avant ce quart de finale, le Sénégal n'a eu que trois jours de repos après la rencontre très disputée face au Soudan (0-0). « On a joué un match très difficile contre le Soudan. On a dépensé beaucoup d'énergie. Mais le staff technique et le staff médical ont beaucoup travaillé pour remettre les garçons en forme.

C'est une équipe qui a décidé de créer sa propre histoire. Les joueurs sont là pour se faire plaisir et aller le plus loin possible dans cette compétition. Et pour y arriver, il faut passer le cap de l'Ouganda. Et nous sommes assez avertis pour jouer ce match à fond», a déclaré Souleymane Diallo. Le vainqueur du duel entre le Sénégal et l'Ouganda sera opposé, en demi-finale, à l'équipe qui sera qualifiée à l'issue de la rencontre Kenya - Madagascar.