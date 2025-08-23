Ile Maurice: Rs 9,5 milliards pour propulser l'île dans l'ère moderne

23 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Le projet d'agrandissement de l'aéroport de Rodrigues franchit une nouvelle étape. Le vendredi 22 août 2025, Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) a organisé une réunion de Pré-consultation du marché (Early Market Engagement) consacrée à la construction de la future piste d'atterrissage et de ses infrastructures de soutien.

Le projet représente un investissement majeur, estimé à 170 millions USD pour la piste et ses infrastructures, et à 200 millions USD (Ndlr : soit environ Rs 9,5 milliards) en incluant l'ensemble des composantes axées sur le développement durable de Rodrigues. Le calendrier est déjà tracé : l'appel d'offres international sera lancé d'ici fin novembre 2025 et les travaux, une fois entamés, devraient s'étendre sur environ 42 mois.

Tenu en ligne, l'événement a attiré plus de 150 participants venus des quatre coins du globe : entreprises de construction, fournisseurs d'équipements, prestataires spécialisés dans l'aviation, représentants gouvernementaux et acteurs du secteur privé. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'océan Indien étaient représentés, témoignant de l'intérêt international que suscite ce chantier d'envergure.

La présentation a été assurée par une équipe conjointe, regroupant Gail Leong Kye, Airport Manager d'Airport of Rodrigues Ltd (ARL), les ingénieurs de GIBB Mauritius, consultant principal du projet, ainsi que des officiers d'AML. Objectif : dévoiler les grandes lignes du projet et engager un premier dialogue avec le marché.

Le CEO d'AML, Lormus Bundhoo, a présidé la rencontre. À terme, Rodrigues disposera d'infrastructures aéroportuaires modernes et adaptées aux besoins de son développement économique et touristique, marquant un tournant décisif pour l'avenir de l'île.

