Afrique: Tokyo inaugurée, 22 ambassades dans le monde

À peine rentré du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Southern African Development Community à Antananarivo, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a mis le cap sur le Japon où il a participé, du 20 au 22 août, à la neuvième Tokyo International Conference on African Development, tenue à Yokohama.

Ce déplacement a été marqué par un événement hautement symbolique pour les relations bilatérales : l'inauguration officielle de la nouvelle ambassade de Maurice à Tokyo, hier. L'ambassade est située au septième étage du Tsukiji Centre Building, 6-25-10, Tsukiji, Chuo-Ku, Tokyo.

Cette représentation diplomatique, décidée par le Conseil des ministres le 1er août, illustre la volonté des deux pays de resserrer leurs liens, tant sur le plan politique qu'économique et culturel. L'ambassadeur du Japon à Maurice, Masahiro Kan, avait déjà souligné en février, lors d'une réception à sa résidence de Floréal, que Tokyo voit dans Maurice une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique. «Nous constatons un intérêt accru des entreprises japonaises à investir en Afrique, en utilisant Maurice comme porte d'entrée vers le continent», avait-il affirmé.

Avec l'ouverture de cette nouvelle mission, Maurice compte désormais 22 ambassades. Pour l'heure, un cadre sera chargé d'affaires par intérim à Tokyo, en attendant la nomination officielle d'un ambassadeur. Cette pratique n'est pas inédite : plusieurs autres missions diplomatiques de Maurice, situées dans des capitales stratégiques telles que Berlin, Bruxelles, Dubaï, Kuala Lumpur, Mumbai, Moscou, Riyad et Washington, sont actuellement dirigées par des fonctionnaires du ministère dans l'attente de nominations définitives.

L'ouverture de l'ambassade à Tokyo intervient alors qu'une série de nouvelles désignations diplomatiques ont eu lieu ces derniers mois. Ces choix reflètent non seulement la volonté de renforcer la présence internationale de Maurice, mais aussi les équilibres politiques internes, tant les profils retenus proviennent de divers horizons partisans.

Parmi les nouvelles affectations, on retrouve Sarojini Seeneevassen, désignée haute-commissaire de Maurice en Australie, avec résidence à Canberra. Brian Glover, frère de l'Attorney General, Gavin Glover, a été nommé ambassadeur et représentant permanent auprès des Nations unies en Suisse, basé à Genève. Bruno Cunniah occupe désormais le poste d'ambassadeur à Madagascar, avec résidence à Antananarivo. Autre nomination notable, celle de l'avocat constitutionnaliste, Milan Meetarbhan, qui avait déjà représenté Maurice aux Nations unies, fait son retour à ce poste prestigieux. Il sera basé à New-York. Reza Gunny a été désigné ambassadeur en Égypte, avec résidence au Caire, tandis que Rajesh Jeetah, figure bien connue du Parti travailliste (PTr), a été nommé haut-commissaire au Royaume-Uni.

Dans la région africaine, Maurice a choisi Danielle Perrier, ancienne députée du Mouvement militant mauricien (MMM), comme haute-commissaire au Mozambique, avec résidence à Maputo. Militante de longue date, elle s'était éloignée de la vie politique avant de tenter un retour en 2019, mais sans succès électoral. En Éthiopie, Indrajeet Babooa, également issu du MMM, représentera l'île à Addis Abeba et exercera aussi la fonction de représentant permanent auprès de la Commission de l'Union africaine.

L'ancienne ministre et journaliste, Mireille Martin, a été nommée haute-commissaire en Afrique du Sud, avec résidence à Pretoria. Ancienne membre du Mouvement socialiste militant avant de rejoindre le PTr, elle connaît bien les rouages de la vie politique mauricienne.

L'Inde, partenaire stratégique de l'île, accueille Sheila Bappoo en tant que haute-commissaire à New-Delhi. Forte de cinq mandats ministériels dans des domaines variés allant de la Sécurité sociale aux Droits de la femme, cette figure travailliste incarne une continuité dans les relations entre Port-Louis et New-Delhi. Au Pakistan nous serons représentés par Munsoo Kurrimbaccus, militant du MMM, nommé haut-commissaire à Islamabad. En Chine, c'est l'architecte et urbaniste de renom, Gaëtan Siew, qui représente désormais Maurice.

La France, autre partenaire historique de Maurice, accueillera Joël Rault comme nouvel ambassadeur. Proche du Parti mauricien social démocrate de Xavier-Luc Duval, cet ancien diplomate aguerri en Europe est appelé à jouer un rôle clé dans le renforcement des relations franco-mauriciennes, tant sur le plan économique que culturel.

Ces nominations, qui combinent figures politiques chevronnées, personnalités issues du monde académique et acteurs de la société civile, traduisent une volonté d'élargir l'influence diplomatique de Maurice tout en consolidant son image à l'international. Elles suscitent cependant des débats sur le choix des profils et les équilibres partisans, certains y voyant une politisation excessive des nominations, tandis que d'autres estiment que ces désignations permettent de capitaliser sur l'expérience des personnalités connues.