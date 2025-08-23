Ethiopie: Le ministère de la Culture et des Sports a appelé à l'unité pour préserver la culture lors du festival Ashenda.

Addis-Abeba — Le ministère de la Culture et des Sports a exhorté le public à renforcer l'unité afin de préserver le patrimoine et les valeurs culturelles éthiopiennes pour les générations futures.

La célébration d'Ashenda s'est tenue hier à Mekele, en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, la ministre du Développement urbain et des Infrastructures, Chaltu Sani, et l'administrateur en chef de l'administration intérimaire de l'état de Tigray, le lieutenant-général Tadesse Werede.

S'exprimant lors de l'événement, la ministre de la Culture et des Sports, Shewit Shanka, a souligné la nécessité d'une action collective pour développer et enrichir la nation, « dotée d'une culture et d'une histoire magnifiques ».

La préservation et la promotion du patrimoine culturel éthiopien dans chaque région sont une responsabilité partagée, a-t-il souligné.

La ministre a également souligné que le festival d'Ashenda, symbole de paix, d'amour, d'unité et de solidarité, devait être promu comme une attraction culturelle.

Il a ajouté que cet événement autonomise les jeunes femmes en leur offrant une plateforme pour exprimer leur liberté, ce qui en fait un événement important pour l'autonomisation sociale et le tourisme.

L'administrateur en chef de l'état, le lieutenant-général Tadesse Werede, a également fait écho à ces sentiments, soulignant qu'Ashenda incarne l'esprit de paix et d'unité.

Il s'est engagé à oeuvrer avec diligence pour assurer le développement et la pérennité du festival.

Par ailleurs, Atsbeha Gebregzaabher, chef du Bureau de la culture et du tourisme de l'administration intérimaire du Tigré, a affirmé son engagement à préserver le caractère traditionnel et l'authenticité du festival pour les générations à venir.

La ministre Shanka a conclu en adressant ses voeux les plus sincères aux jeunes femmes célébrant Ashenda et à la population du Tigray, exprimant l'espoir que le festival demeure un symbole de paix et d'harmonie.

Le festival d'Ashenda, également connu sous le nom de Shadey dans la région d'Amhara, est une célébration vibrante et ancestrale, profondément ancrée dans le patrimoine culturel et religieux éthiopien.

Célébré fin août, ce festival est un moment joyeux qui met en lumière la voix et la présence des jeunes filles et des femmes. Pendant trois jours, elles revêtent des costumes traditionnels colorés, se coiffent de manière élaborée et se parent de bijoux éclatants.