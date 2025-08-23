Ethiopie: Le ministère de la Culture et des Sports a appelé à l'unité pour préserver la culture lors du festival Ashenda.

23 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministère de la Culture et des Sports a exhorté le public à renforcer l'unité afin de préserver le patrimoine et les valeurs culturelles éthiopiennes pour les générations futures.

La célébration d'Ashenda s'est tenue hier à Mekele, en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, la ministre du Développement urbain et des Infrastructures, Chaltu Sani, et l'administrateur en chef de l'administration intérimaire de l'état de Tigray, le lieutenant-général Tadesse Werede.

S'exprimant lors de l'événement, la ministre de la Culture et des Sports, Shewit Shanka, a souligné la nécessité d'une action collective pour développer et enrichir la nation, « dotée d'une culture et d'une histoire magnifiques ».

La préservation et la promotion du patrimoine culturel éthiopien dans chaque région sont une responsabilité partagée, a-t-il souligné.

La ministre a également souligné que le festival d'Ashenda, symbole de paix, d'amour, d'unité et de solidarité, devait être promu comme une attraction culturelle.

Il a ajouté que cet événement autonomise les jeunes femmes en leur offrant une plateforme pour exprimer leur liberté, ce qui en fait un événement important pour l'autonomisation sociale et le tourisme.

L'administrateur en chef de l'état, le lieutenant-général Tadesse Werede, a également fait écho à ces sentiments, soulignant qu'Ashenda incarne l'esprit de paix et d'unité.

Il s'est engagé à oeuvrer avec diligence pour assurer le développement et la pérennité du festival.

Par ailleurs, Atsbeha Gebregzaabher, chef du Bureau de la culture et du tourisme de l'administration intérimaire du Tigré, a affirmé son engagement à préserver le caractère traditionnel et l'authenticité du festival pour les générations à venir.

La ministre Shanka a conclu en adressant ses voeux les plus sincères aux jeunes femmes célébrant Ashenda et à la population du Tigray, exprimant l'espoir que le festival demeure un symbole de paix et d'harmonie.

Le festival d'Ashenda, également connu sous le nom de Shadey dans la région d'Amhara, est une célébration vibrante et ancestrale, profondément ancrée dans le patrimoine culturel et religieux éthiopien.

Célébré fin août, ce festival est un moment joyeux qui met en lumière la voix et la présence des jeunes filles et des femmes. Pendant trois jours, elles revêtent des costumes traditionnels colorés, se coiffent de manière élaborée et se parent de bijoux éclatants.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.