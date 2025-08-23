Addis-Abeba — Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine (CUA), a conclu une participation active et fructueuse à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), tenue à Yokohama du 20 au 22 août 2025.

Dans son discours liminaire lors de la cérémonie d'ouverture, il a mis en avant la nécessité d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique entre l'Afrique et le Japon, ancré dans le respect mutuel et aligné sur les priorités communes.

Il a souligné l'importance de co-construire des solutions innovantes en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en s'appuyant sur les thèmes clés de la conférence : la paix, la croissance et l'inclusion.

Il a également présenté la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) comme un moteur stratégique pour attirer investissements, innovation et développement, appelant à une mobilisation accrue des capitaux privés, à la transformation numérique et au renforcement des infrastructures.

En marge du sommet, le président Youssouf a eu plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, qui a réitéré l'engagement du Japon envers les priorités africaines, notamment après l'adhésion de l'Union africaine au G20.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de la technologie, de la gouvernance et du dialogue politique.

Avec le président de la JICA, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération dans la paix, la sécurité, les infrastructures, le capital humain et l'innovation, mettant en valeur l'expertise technique japonaise comme levier de transformation.

Il a également échangé avec Muktar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), sur l'importance des investissements privés dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie verte, les infrastructures et le numérique.

Par ailleurs, les représentants de l'Union africaine ont pris part à plusieurs événements parallèles, portant sur des thématiques clés : transformation des systèmes alimentaires, climat, accès à l'énergie, jeunesse, inclusion numérique et paix.

Ces interventions ont reflété l'ambition de l'Afrique de jouer un rôle actif face aux défis mondiaux.

Le sommet s'est clôturé par l'adoption de la Déclaration de Yokohama, qui réaffirme les engagements conjoints dans les domaines du commerce, de la technologie, de la sécurité, de l'agriculture et du transfert de compétences.

Le président Youssouf a salué cette déclaration comme une preuve tangible de la solidité du partenariat afro-japonais.

Dans son allocution finale, il a souligné sa participation à chaque édition de la TICAD depuis sa création, se positionnant comme un témoin et acteur de son évolution. Il s'est dit convaincu que cette neuvième édition marque un tournant vers une coopération plus pragmatique et durable entre l'Afrique et le Japon.

Il a réaffirmé la volonté de l'Union africaine de concrétiser l'Agenda 2063 grâce à des alliances stratégiques, en appelant à un engagement politique soutenu, à l'innovation et à une collaboration inclusive pour bâtir un avenir prospère et résilient pour le continent.