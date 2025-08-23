Addis Ababa — La fanfare de la défense éthiopienne a fait une entrée remarquée au festival international des fanfares de la tour Spasskaya à Moscou, captivant le public avec une vitrine vibrante de musique et d'expression culturelle.

Invité par le gouvernement russe, le contingent éthiopien s'est produit pour la première fois lors de cet événement renommé, qui s'est tenu sur la célèbre Place Rouge de Moscou. Cette apparition a attiré l'attention des médias locaux et internationaux, l'agence de presse russe Sputnik ayant fait l'éloge de la présentation de l'Éthiopie sous le titre « L'Éthiopie brille au coeur de la Place Rouge » : "L'Éthiopie brille au coeur de Moscou : La culture et la musique à l'honneur".

La participation de l'Éthiopie a non seulement mis en valeur son riche patrimoine artistique sur la scène internationale, mais elle a également reflété les liens de plus en plus étroits entre l'Éthiopie et la Russie. Les responsables ont fait remarquer que de tels échanges culturels et militaires devraient renforcer les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération en matière de défense.

En plus des représentations prévues, la fanfare de la défense éthiopienne échangera ses expériences et son expertise avec les autres participants, y compris les fanfares d'autres nations africaines, ce qui renforcera la collaboration culturelle et militaire régionale.