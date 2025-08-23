Congo-Brazzaville: Renaissance à Linzolo

À trente kilomètres de Brazzaville, là où les premiers missionnaires posèrent en 1883 les fondations de la première mission catholique du Congo, Linzolo renaît de ses cendres. Ce « village de l'amour du prochain », témoin silencieux de l'histoire coloniale et berceau spirituel d'une nation, a retrouvé sa voix le 9 août.

Casimir Zao, figure tutélaire de notre musique nationale, a choisi cette terre sacrée pour célébrer sa résurrection artistique. Malgré les séquelles d'un AVC qui auraient pu briser son élan, l'artiste a transformé sa fragilité en force, offrant à Linzolo un espace culturel qui résonne comme une promesse d'avenir.

L'inauguration de l'espace ZAO transcende le simple événement musical. Elle incarne l'espoir de tout un territoire délaissé, où les routes défoncées ont longtemps coupé les liens avec Brazzaville. Ici, au quartier Saint-Pierre, près de cette mission historique qui vit naître l'évangélisation du Congo, la culture redevient vecteur d'unité.

Quand « Soulard » s'élève dans la nuit de Linzolo, c'est l'âme congolaise qui vibre. Quand la jeunesse locale partage la scène avec les maîtres, c'est la transmission qui s'opère. Cette renaissance culturelle pourrait bien redonner à Linzolo ses lettres de noblesse, faire de l'isolement un sanctuaire artistique où résonnent les échos de notre patrimoine millénaire.