Congo-Brazzaville: Programme Stagi - La première cohorte reçoit des attestations de fin de stage

La cérémonie de remise des attestations de fin de stage à un échantillon des jeunes de la première cohorte de Stagi a été couplée, le 22 août, à la signature de la lettre d'engagement entre le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) et Eni Congo pour le placement en stage de trente jeunes congolais, ainsi que le lancement des travaux du comité de pilotage du Projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national « YouthConnekt Congo ».

Dans le cadre du programme Stagi, 115 jeunes ont été placés en stage, 500 suivent une formation sur le module « Je crée mon entreprise », 467 ont suivi le programme de mentorat et 615 ont reçu un coaching spécialisé. C'est un échantillon de cinq jeunes qui ont reçu des attestations des mains du ministre chargé de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, Hugues Ngouelondelé, de la représentante du Programme des Nations unies pour le développement au Congo (Pnud), Adama Dian Barry, du coordonnateur résident des agences du Système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, et directeurs généraux d'Eni Congo et du Fonea.

S'agissant de la lettre d'engagement pour le placement en stage de trente jeunes congolais, elle a été signée entre le directeur général du Fonea, Robert Patrick Ntsibat, et le directeur général de la société Eni Congo, Andrea Barberi. A travers ce partenariat, Eni Congo réaffirme, à en croire son directeur général, son ferme engagement en faveur de la jeunesse congolaise. « A travers Stagi, nous avons souhaité établir un véritable pont entre les aspirations de la jeunesse et les besoins concrets du marché de l'emploi.

Ce programme, qui s'inscrit dans la vision du gouvernement et dans l'attention particulière qu'il porte à la jeunesse, offre aux étudiants et jeunes diplômés une opportunité unique : acquérir une expérience pratique, comprendre les exigences du monde professionnel et développer des compétences différenciatrices. Notre conviction est simple : investir dans le capital humain, c'est investir dans l'avenir du Congo », a déclaré Andrea Barberi, précisant que ces ambitions ne peuvent être atteintes que grâce à un partenariat solide entre acteurs publics, secteur privé et organisations internationales.

Partenaire incontournable du gouvernement dans l'autonomisation de la jeunesse, le Pnud a remercié les autorités congolaises pour avoir créé les conditions d'un accompagnement optimal aux priorités jeunesse. Adama Dian Barry a, en effet, renouvelé au gouvernement congolais l'engagement de toutes les agences partenaires à consolider ces investissements.

Quant à la deuxième cohorte de Stagi dont l'appel à candidature a été lancé au cours de cette triple cérémonie, les inscriptions se passeront en ligne à travers le site https ://fonea.cg/espacemembre. « Je tiens à porter à notre connaissance que la deuxième cohorte du programme Stagi est désormais ouverte aux inscriptions. Les résultats encourageants de la première cohorte démontrent que l'insertion professionnelle des jeunes peut être renforcée par des dispositifs ciblés et structurés », a rappelé le ministre Hugues Ngouelondelé. Il a, par ailleurs, salué l'accompagnement des Agences du système des Nations unies et des partenaires du secteur privé, notamment la société Eni Congo, qui a pris solennellement l'engagement de recevoir en stage trente jeunes primo-demandeurs de la première promotion.