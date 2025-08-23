Congo-Brazzaville: Disparition - Le musicien « Ya Vhos » conduit à sa dernière demeure

Décédé le 3 août des suites d'une longue maladie à l'âge de 70 ans, l'artiste musicien Henri Ndonga, dit « Ya Vhos », a été inhumé au cimetière de Djeno à Pointe-Noire en présence des parents, amis et connaissances éplorés.

Ya Vhos avait une passion pour la musique et un attachement pour un instrument « la sanza » dont il ne se séparait guère. Lors des concerts, bals populaires, animations et manifestations de tous genres, Ya Vhos égayait le public par ses chants langoureux et lyriques accompagnés du son de sa sanza. Une passion qu'il a su communiquer à sa progéniture : Mael Ndonga, son fils, et Reine Ndonga, sa fille.

Le public de la mythique salle du Centre culturel français « La Pagode » à l'époque, du Cercle culturel pour enfants, de l'Espace du trentenaire de Total, du Nganda Missafou à Mpaka ou de l'Espace CDB à Patra s'est aussi délecté aux sons de la musique de Ya Vhos dont les chants « Kuala Sansa bala », en référence au célèbre poisson très prisé dans les ménages, « le Chemin de non-retour », « Boueké » sont restés gravés dans les mémoires.

Avec le virtuose du saxophone Mayekani Paul, dit "May Plau", et d'autres musiciens de Pointe-Noire, ils ont formé l'ensemble Sosaf (Sons des sages africains) dans les années 2000. Ya Vhos fut aussi un excellent interprète des chansons des anciennes gloires de la musique, tels que Jacques Loubelo ou Antoine Moundanda.

Avec ses condisciples griots comme Ardos Massamba, Tata Bouesso, feu Maxime Kibongui, un ancien du groupe Les Cheveux Crépus, Christian Ouissyka, Brice Mizingou, le feu Papa Bouela, Ya Vhos fut l'un des animateurs de la fameuse soirée dénommée « La Nuit des griots » qu'organisaient annuellement le Cercle culturel pour enfants dans les années 2000.

Enseignant de formation, Ya Vhos fut aussi un animateur dévoué au sein des groupes et chorales de l'Eglise catholique à Pointe-Noire et fut à l'origine de la création de plusieurs fraternités dans cette confession religieuse. Récipiendaire du Prix Tchikounda de meilleur artiste griot du Kouilou dans les années 2000, Ya Vhos sort en 2018 son seul et unique single produit par Padiex. Adieu Ya Vhos que la terre te soit légère.