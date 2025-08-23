Congo-Brazzaville: Festival zododo - La troisième édition plante son décor

Manifestation pluridisciplinaire, la troisième édition du festival zododo, qui se tiendra du 20 au 21 septembre à Brazzaville, fera encore la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité tout en renforçant les liens d'amitié entre les artistes et le grand public et en favorisant un environnement artistique inclusif pour plus d'opportunités.

Dans la lignée des festivals comme Ponton Muziki ou encore Pointe-Noire en scène, le festival Zododo est initié par l'artiste comédien, humoriste réalisateur et producteur Makossy christ dit Zododo Mack. L'évènement est créé pour produire et faire connaître les jeunes musiciens, de promouvoir et de favoriser la musique des jeunes talents en pleine expansion dans un contexte de pluralité.

Ce festival est en d' autre termes un espace dédié à la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité où les jeunes artistes musiciens peuvent se produire, échanger, partager les idées, les connaissances et les expériences afin de faire valoir leur savoir-faire, toute en développant l'esprit de tolérance et le respect de l'autre dans la singularité.

L'évènement se donne pour objectif, entre autres, de promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité, de rechercher à renforcer les liens d'amitié entre les artistes et le public tout en favorisant un environnement artistique inclusif, de créer des opportunités pour les jeunes artistes congolais, de faire sortir du ghetto la musique et la culture afin de de mettre en lumière ces jeunes dont la plupart manquent de visibilité et de notoriété.

« La particularité de cette édition est que nous allons collaborer avec des artistes d'autres pays, chercher à vendre plus l'image des artistes congolais sur la scène internationale, car le congo à un potentiel culturel énorme porté par une jeunesse talentueuse et créative. Mais l'écosystème culturel reste fragile par manque de structures, de financement, de soutien institutionnel. Tout est encore centralisé et cela freine l'accès équitable à la culture. Il faut donc structurer le secteur, former plus des jeunes talents, créer des espaces culturels pas seulement ici à Brazzaville mais sur l'ensemble du territoire national », a déclaré Mack zododo, promoteur de l'événement

Avec des têtes d'affiche comme les sozzy mapassa, un duo des frères jumeaux congolais, auteurs compositeurs, interprètes, beatmakers et ingénieurs. Ils sont assimilés par les mélomanes comme des P-square congolais, à l'instar des artistes jumeaux nigérians P-square. Si les stars nigérians Paul et Peter sont appelés P- square, les jumeaux congolais Grâce et Gloire sont appelés G- square.

Ce n'est qu'après qu'ils ont pris officiellement le pseudonyme de sozzy Mapassa . A la base, bien qu'influencés par la rumba congolaise en grande partie et le soukouss, les sozzy Mapassa sont avant tout des grands auditeurs de musique dans toute sa diversité. Ils ne se fixent aucune limite et n'ont aucune frontière. Avec une forte capacité d'adaptation dans plusieurs genres musicaux, les deux frères se laissent transporter par l'inspiration, les mélodies ou les beats qui sont souvent crées par eux-mêmes.

Compte tenu de la tendance actuelle et aux aspirations, la jeunesse congolaise est plus attirée par les musiques urbaines, la deuxième édition de ce festival fait une part belle à la musique urbaine au détriment de la rumba aux jeunes qu' aux vieux. Du hip-hop, l'afrobeat, du R'n'B, en passant par le coupé-décalé, le public sera émerveillé par des artistes talentueux tels que Chrimo la puissance, Aka Beb's, Mj metinoir, Mister cap, Una Candy, Sa Majesté le roi de tik tok , Wizka, Tony m l'artiste, MRb, Maeva kib, Clark lourdes et bien d'autres.

Au -delà de la musique qui constituera le vecteur essentiel pour cette édition, d'autres activités pluridisciplinaires seront aussi inscrites au programme, à savoir des spectacles de théâtre, des jeux d'humour, des ateliers de formation en faveur des artistes, des séances d'échanges entre les professionnels de l'industrie culturelle.