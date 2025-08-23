Congo-Brazzaville: Musique - Walo Boss-Tino en spectacle acoustique à Brazzaville

Ce 22 août, l'artiste congolais Walo Boss-Tino, surnommé « le chanteur capable », offrira un concert acoustique exceptionnel à Brazzaville. Ce rendez-vous musical, très attendu par les mélomanes, vise à reconnecter le public avec l'essence même de la musique congolaise.

Afin de créer une expérience immersive et mémorable, la soirée s'annonce riche en émotions et en découvertes. WaloBoss-Tino proposera une performance acoustique live, accompagné d'un orchestre soigneusement sélectionné. Ce format épuré permettra de mettre en valeur la pureté de sa voix ainsi que la richesse des arrangements musicaux. Par ailleurs, le public aura l'opportunité de redécouvrir les classiques des Bantous de la capitale et de TP OK Jazz, revisités avec respect, créativité et sensibilité.

En complément de la prestation scénique, une projection vidéo exclusive de son enregistrement pour la plateforme Wanbyubiz viendra enrichir l'expérience. Ce contenu inédit offrira un regard privilégié sur le travail de l'artiste en studio, révélant les coulisses de sa démarche artistique. De plus, la soirée sera ponctuée d'une rencontre avec les fans et les médias culturels, favorisant les échanges, la proximité et le dialogue. Enfin, un hommage aux anciens est prévu, avec des anecdotes musicales partagées sur scène, témoignant de la filiation artistique et de la mémoire musicale que Walo Boss-Tino revendique avec fierté.

Durant ce concert acoustique, l'artiste interprétera plusieurs titres emblématiques de son répertoire. Parmi eux, « Rubbis », son dernier tube disponible sur YouTube, séduit par sa mélodie envoûtante et ses paroles sincères. Il proposera également « Master Class », salué pour sa finesse vocale et sa maîtrise technique.

En outre, le public pourra découvrir des compositions inédites, issues de son projet acoustique en cours, révélant une facette plus introspective et personnelle de l'artiste. En parallèle, des classiques revisités seront interprétés en hommage à ses mentors musicaux, dans un esprit de transmission et de reconnaissance. Ce savant mélange de nouveautés et de références patrimoniales promet une expérience musicale complète, profondément enracinée et résolument authentique.

Artiste accompli, Walo Boss-Tino a su s'imposer comme une figure montante de la scène musicale brazzavilloise. Ancien sociétaire du groupe Doudou Copa, il s'est distingué par sa voix puissante, son sens du rythme et sa capacité à transmettre l'émotion. Ces qualités font de lui un artiste complet, apprécié tant par les mélomanes que par les professionnels du secteur.

Il se distingue également par sa rigueur musicale, son exigence artistique et son profond respect des traditions congolaises. Tout en s'inscrivant dans l'héritage de la rumba et du chant populaire, il apporte une touche contemporaine à ses créations, mêlant authenticité et modernité. Son engagement pour une musique sincère et porteuse de sens lui vaut une reconnaissance croissante au sein de la scène culturelle locale.

Bien que principalement soliste, Walo Boss-Tino a su tisser des liens artistiques solides avec plusieurs formations locales. Il collabore régulièrement avec les Bantous de la capitale, dont il reprend les classiques avec élégance et respect. Cette proximité avec les pionniers de la musique congolaise renforce sa légitimité et son ancrage culturel.

Par ailleurs, il partage l'esprit de scène avec Extra Musica Nouvel Horizon, dans une dynamique de renouvellement et de dialogue intergénérationnel. Lors du Festival panafricain de musique 2025, sa prestation au Palais des congrès a été marquée par la présence de jeunes talents, qu'il a invités à partager la scène. Ces collaborations témoignent de sa volonté de transmission, d'ouverture et de valorisation de la relève musicale congolaise. A l'occasion de ce rendez-vous, Walo Boss-Tino invite le public à venir redécouvrir la beauté de l'authenticité.