Congo-Brazzaville: Musique - Les 52 ans du hip-hop, les artistes congolais réunis

Veritable tradition culturelle rassemblant les grandes figures emblématiques et les jeunes talents émergents, la célébration des cinquante-deux ans du hip-hop à travers le monde permet l'organisation des concerts et d'autres activités connexes dans les rues, les salles de spectacles, les places publiques dans une ambiance conviviale et festive. Au Congo, l'événement sera organisé du 28 au 30 août à l'espace Sony-Labou-Tansi, invitant à découvrir le hip-hop dans un aspect universel. Focus sur ce style musical.

Le hip-hop est bien plus qu'un simple genre musical, c'est plutôt une véritable culture qui s'est étendue à travers le monde entier. Ce qui a commencé comme un phénomène porté par la voix d'une minorité dans les années 1970 dans les quartiers de Bronx à New York est devenu aujourd'hui le langage universel de toute une jeunesse, et pas seulement.

Ce style musical est, par ailleurs, un puissant outil de narration mettant en lumière les réalités et les aspirations de certaines communautés minoritaires, abordant sans crainte des questions sociales tout en donnant la voix à ceux qui sont rarement écoutés. Les artistes hip-hop utilisent donc leurs paroles pour dénoncer le racisme, la pauvreté, les violences de toute nature. Les grands classiques du hip-hop tels que " Fight the Power" du public Enemy et " Express" de Nwa ont suscité des bouleversements majeurs remettant en cause les normes sociales.

Chaque performance témoigne du parcours personnel de l'artiste, de sa résilience et de sa confiance en lui. Le hip-hop offre donc aux adeptes de ce style musical un moyen d'expression leur permettant de surmonter les difficultés et d'en découvrir davantage sur eux-mêmes et, plus particulièrement, il inculque d'estime en soi et de potentiel à exploiter.

Les rythmes et rimes du hip-hop nés dans les rues de New York résonnent bien au-delà de leur lieu de naissance, unissant des personnes d'origines diverses en tissant une toile qui s'est étendue à travers le monde entier. Des rues de Tokyo, de Paris, en passant par Bruxelles et les quartiers populaires du Congo Brazzaville, le hip-hop est adopté et célébré par presque toutes les régions du monde. Le parcours mondial du hip-hop a mis en évidence sa capacité d'adaptation et son pouvoir de relier les cultures, d'encourager le respect musical et de célébrer les expériences humaines partagées, ce qui fait un véritable langage universel.

Au Congo par contre, le hip-hop s'est installé dans les arènes de la culture congolaise dans les années 1990 avec des précurseurs tels que warriors for the peace, les duos Arsenik et Neg Marron, Passi avec le ministère A.M.E.R menant leurs brillantes carrières en France. En 1998, ils créent le collectif Bisso Na Bisso, mettant en avant leurs racines congolaises mêlant ainsi la musique traditionnelle de leur enfance à leur vécu urbain.

Ce style musical a pris une ampleur considérable et s'est imposée véritablement comme genre musical majeur dans le paysage culturel congolais à partir des années 2000 avec la nouvelle génération en pleine effervescence. Le hip-hop est porté par de jeunes artistes talentueux qui réinventent, innovent, explorant des sonorités urbaines contemporaines. Ces jeunes talents ancrés dans leurs racines culturelles intègrent des influences variées créant une musique hybride qui séduit le public plus large.

L'ascension du hip-hop au Congo n'a pas été sans difficulté, un équilibre a été toujours recherché entre la préservation de son authenticité et sa découverte par le grand public. Le parcours du hip-hop au Congo illustre donc le potentiel illimité de la créativité et des passions humaines. On ne parlera pas seulement de musique et de danse, on parlera aussi d'histoires, de luttes, de victoires et de l'esprit inébranlable d'une culture qui refuse d'être enfermée. En célébrant le hip-hop, on rendra donc hommage à un mouvement qui a changé à jamais la face du monde.

Véritable carrefour culturel favorisant le métissage et la promotion des artistes issus de divers horizons du Congo, tout au long de ce grand rendez-vous, le public aura l'occasion de découvrir et redécouvrir le hip-hop congolais dans différents styles avec des artistes tels que young ace waye, Jessy b, chaby Nkoua, KMC, Fal Nkua Nduenga, Houze GVNG, biz ice, jay MAZ, Killha Toupet Matt, jolas, Shadow, Dj Mboh, benaja, Empire Fréro, Général Ubengs, Glenn precious, king big Herman et bien d'autres artistes