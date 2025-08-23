Congo-Brazzaville: Music-Danse en tête d'affiche lors du « Show projection »

Dans le cadre de la promotion des expressions artistiques locales, la ville de Dolisie accueillera le 31 août, à l'Espace Germain, un événement culturel majeur intitulé Show Projection. Porté par les structures TFM, Emergence Event et 3M, ce spectacle inédit s'inscrit dans une dynamique de valorisation des talents émergents et de renforcement du rayonnement culturel congolais.

L'artiste Music-Danse sera mis à l'honneur lors de ce rendez-vous à travers une performance scénique immersive mêlant chorégraphie contemporaine, musique urbaine et projection visuelle. Son approche artistique, à la fois expressive et innovante, vise à créer une expérience complète où le corps devient langage et la scène, un espace de narration.

Pour enrichir le programme, deux invités de marque sont annoncés, à savoir Wiz Flowman, figure montante du rap et du spoken word, reconnu pour ses textes engagés et sa présence scénique, ainsi que Mr Bam's, artiste polyvalent à la croisée du hip-hop, de l'afrobeat et du slam, apprécié pour sa capacité à mêler poésie, rythme et émotion. Leur participation témoigne de la volonté des organisateurs de proposer un spectacle éclectique et accessible.

En marge du show principal, plusieurs animations seront proposées tout au long de la journée. Un atelier de danse urbaine animé par Music-Danse permettra aux jeunes passionnés de s'initier aux techniques chorégraphiques contemporaines. Une masterclass intitulée Art & Expression, animée par Wiz Flowman, offrira un espace de réflexion sur l'écriture engagée et la performance scénique. Une scène ouverte sera également mise en place, donnant l'opportunité à de jeunes talents locaux de se produire devant un public large et bienveillant.

Les spectateurs pourront également découvrir une projection immersive de clips et créations visuelles, ainsi qu'un espace photo et exposition mettant en lumière des portraits d'artistes, des oeuvres plastiques et des installations interactives. Enfin, la soirée se clôturera par un DJ set live, garantissant une ambiance festive et dansante jusqu'au bout de la nuit.

L'Espace Germain, lieu emblématique de la culture dolisienne, sera entièrement transformé pour l'occasion. Grâce à une scénographie dynamique, des jeux de lumière et des projections visuelles, le site offrira un cadre idéal pour une immersion artistique totale. Ce choix de lieu traduit la volonté des organisateurs de rapprocher l'art du public, en investissant un espace accessible et symbolique.

Les billets seront disponibles sur place ainsi que via les réseaux des organisateurs. L'événement s'annonce d'ores et déjà comme l'un des temps forts de la rentrée culturelle à Dolisie, réunissant artistes, passionnés, curieux et professionnels autour d'une même ambition : célébrer la créativité congolaise dans toute sa diversité.