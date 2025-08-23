Congo-Brazzaville: Signature d'accord - Figa et Odel unissent leurs forces pour soutenir l'entrepreneuriat local

La 5e édition du Forum horizon initiative et créativité (Fhic), tenue du 21 au 23 août à Pointe-Noire, a marqué une étape décisive dans la promotion de l'entrepreneuriat local. Le 22 août, à l'auditorium du Port autonome de la ville océane, s'est déroulée la signature d'une convention d'accord entre le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) et l'Organisation de développement des entreprises locales (Odel).

Le partenariat entre les deux structures vient renforcer les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises congolaises, répondant ainsi à l'ambition du Plan national de développement (PND) 2022-2026. Pour Dayi Allaire Branham Kintombo, directeur général du Figa, ce dispositif s'inscrit dans une logique de soutien concret aux entrepreneurs mis à la disposition de l'Odel par le gouvernement congolais à hauteur de cinq milliards francs CFA afin que les bénéficiaires puissent accéder à des crédits. « Le rôle du Figa n'est pas de prêter directement, mais de créer la confiance nécessaire pour que les banques et microfinances financent artisans et PME », a-t-il expliqué.

De son côté, Ebeh Deschagrains, président de l'Odel, a salué « la consécration d'un travail de six mois ». À travers ce protocole, l'organisation bénéficiera d'une ligne de garantie de 5 milliards de francs CFA pour ses 75 entreprises membres. « Ce fonds va permettre de lever le frein majeur qu'est l'accès au financement. Notre objectif est d'atteindre à terme 1 000 entreprises membres et générer près de 8 000 emplois. C'est un signal fort pour l'économie locale », a-t-il affirmé.

Dix bénéficiaires reçoivent symboliquement leurs chèques Kolisa

Moment attendu du Fhic 2025, la remise des chèques du crédit Kolisa à dix bénéficiaires représentatifs des 500 entrepreneurs sélectionnés a donné une résonance particulière à la rencontre. Initialement plafonné à 250, ce quota a été doublé à la demande du Premier ministre Anatole Collinet Makosso, parrain de l'événement, lors de son allocution d'ouverture.

C'est au total donc 63,8 millions de francs CFA qui seront répartis entre les 500 récipiendaires issus de divers secteurs : de la restauration à la vente en ligne, en passant par l'habillement, la cosmétique et la coiffure. Les montants varient de 100 000 à 1 000 000 FCFA, selon la solidité des projets. Parmi les lauréats, l'on compte Doriane Mayoukou, Kaya Séraphine Maryse, Prince Jospin Sitou, Sarah Paka Zoulouka ou encore Ricci El Louemba, qui a reçu un million de francs CFA. « Je suis très contente de pouvoir recevoir ce chèque qui m'a été offert pour faire avancer mon activité, la vente d'habillement », a confié Ricci El Louemba.

Brice Makaya, directeur adjoint du Figa, a tenu à rappeler les étapes du processus : dépôt et analyse des dossiers, vérification sur le terrain, contre-expertise de la microfinance, puis validation et décaissement effectif dans un délai de deux semaines. « Aujourd'hui, vous êtes 500 à recevoir ce financement Kolisa grâce aux projets que vous avez présentés. Nous vous souhaitons bon vent dans vos activités et vive l'entrepreneuriat », a-t-il lancé, sous les applaudissements.

Au-delà des chiffres, le Fhic s'impose comme une plateforme de dialogue et de soutien, fédérant désormais toutes les catégories sociales autour des défis socio-économiques. Pour Pointe-Noire, capitale économique du pays, la signature de la convention Figa-Odel et la distribution des crédits Kolisa apparaissent comme des leviers stratégiques pour stimuler l'innovation et renforcer le tissu entrepreneurial local.