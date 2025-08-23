Congo-Brazzaville: Dédicace - Richel Pyerre Ibombo rend hommage à son père à travers son livre

La présentation et la dédicace du livre « Honorable Jean Pierre Ibombo , souvenir d'un père, un politique, un modèle» a eu lieu récemment à Brazzaville. Ecrit par le fils de l'homme en hommage Richel Pyerre Ibombo, ce livre compte plus d'une centaine de pages répartie en deux parties et a été édité aux éditions L'Harmattan Congo.

« Le corps de ce livre est réparti en deux parties avec huit chapitres dans l'ensemble. La construction de la première partie intitulée Le père repose sur cinq colonnes, tandis que la deuxième Le politique est consacré à trois chapitres. La 3e partie nous inspire le sentiment de grandeur et majesté qui l'a caractérisé », a indiqué le critique littéraire, Prince Arnie Matoko. Il a relevé avec un regard perçant que Jean Pierre Ibombo est un homme d'une riche expérience, un homme rempli de sagesse et de sagacité. Un homme vêtu à quatre épingles avec une écharpe tricolore, un homme assis sur un imposant fauteuil en cuir. Un regard qui vient auréoler cette première de couverture.

S'agissant du statut du père, l'auteur a fait savoir que Jean Pierre Ibombo est né en 1953 dans une famille modeste et traditionnaliste après l'époque coloniale dans un village perdu dans le district d'Abala, dans le département des Plateaux, actuel Ankeni-Alima. Fils aîné du couple Pierre Ibombo et Marie Jeanne Tiado, il représentait pour sa famille un messie. Et celle-ci croyait fortement à son avenir radieux. Il était toujours à l'écoute de sa famille et savait lui apporter assistance.

Jean Pierre Ibombo, dans sa robe politique, a d'abord commencé comme membre influent de l'UJSC avant d'adhérer au PCT en 1979, où il s'est fait remarquer positivement par ses compétences et ses talents émérites. Il a mené sa bataille de défense et de politique sur les causes de justice, de qualité mais aussi de la paix. Avec une conviction ferme et un sens élevé du patriotisme et de l'excellence, il a assumé plusieurs fonctions tant administratives que politiques.

Enseignant de carrière, il s'est impliqué âprement dans le combat de l'éducation et du développement local avant d'exercer ses fonctions de président du conseil départemental des Plateaux en 2015. En 2017, il a été élu dès le premier tour député à l'Assemblée nationale, avant d'être réélu 5 ans plus tard en 2022. « Il quitta la terre des hommes pendant que la nation avait encore besoin de ses loyaux services. L'ange de la mort le happa et trépassa. Loin de son village natal, loin de son village, loin de sa famille il fut une perte incommensurable », a conclu le critique Matoko sur ce statut.

En sa qualité d'homme Modèle, l'auteur Richel Pyerre Ibombo le présente comme une figure emblématique d'un homme respecté et dont la postérité peut s'inspirer pour un héritage inaltérable comme un modèle d'engagement, comme un vrai leader de travail bien fait d'un patriotisme et de l'excellence. Un homme qui a une rigueur et une bienveillance comme un vrai influenceur. « Aujourd'hui, ça va faire 3 ans jour pour jour que mon père n'est plus. Je me suis dit il fallait faire ça le jour où j'ai manqué son décès. Ceci me permet d'avoir un deuil définitif, parce que ce n'est pas facile. Mes collègues qui sont avec moi en Russie sont témoins de tout cela. Le 20 janvier 2022, là où j'étudie en Russie nous avons un décalage horaire de 6h ; moi je suis en Sibérie. Alors que je descends de garde, l'un de mes grandes soeurs m'appelle depuis la France au téléphone pour dire que maman est morte. Et a raccroché », a déclaré l'auteur.