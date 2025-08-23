Congo-Brazzaville: Musique - Casimir Zao fait son retour sur scène à Linzolo

L'artiste congolais inaugure un nouvel espace culturel au coeur du village, marquant sa renaissance artistique après un AVC.

Samedi 9 août 2025, le village de Linzolo a vibré au rythme de la musique congolaise. L'inauguration de l'espace Zao, au quartier Saint-Pierre, a marqué le grand retour sur scène de Casimir Zao, figure emblématique de la musique du Congo-Brazzaville.

Absent des plateaux depuis plusieurs années à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé avec des séquelles aux jambes, le musicien a ému le public en interprétant "Soulard", l'un de ses titres phares. Accompagné de sa fille "Jolie Gamine", danseuse professionnelle, et soutenu par Quentin Mouyascot d'Extra-Musica International et le jeune Likala Moto, Zao a reçu une ovation mémorable.

Le plateau a réuni professionnels et amateurs : Extra-Musica International, Lady Marion et une dizaine d'artistes locaux se sont succédé devant un public venu des huit quartiers de Linzolo et des villages alentour. Le chef du village, M. Alphonse Mvidi, assistait au spectacle aux côtés de nombreux responsables locaux.

L'espace Zao, vaste comme un terrain de football et situé près de la mission catholique historique fondée en 1883, ambitionne de redynamiser Linzolo. Situé à 30 km au sud de Brazzaville, le village souffre depuis des décennies de l'isolement causé par la dégradation routière. "La musique est le principal héritage que je lègue aux jeunes du pays", a déclaré Casimir Zao, qui voit dans ce projet un moyen d'offrir à la jeunesse locale un espace d'expression et de "vivre-ensemble".

Fort du succès de l'inauguration, Zao et Likala Moto prévoient déjà un spectacle à l'Institut français du Congo. L'événement s'inscrit également en prélude aux célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. Reste à savoir si l'espace Zao parviendra à relancer durablement l'attractivité touristique de Linzolo, surnommé "village de l'amour du prochain" depuis l'époque de Mgr Augouard.