Congo-Brazzaville: 3e édition des ARTs plastiques - Brazzaville, mosaïque culturelle en sept jours

Du 16 au 23 septembre, la capitale congolaise accueillera la 3e édition de la Semaine des arts plastiques du Congo au rythme des pinceaux, des couleurs et des idées nouvelles. Organisée par l'Association Bantu Culture, cette édition se tiendra sur le thème évocateur « À la croisée de nos cultures ».

Ce rendez-vous majeur des arts visuels ambitionne de créer un espace de rencontre, de dialogue et de fusion entre les différentes identités culturelles africaines et internationales. « Nous voulons offrir aux artistes une plateforme qui favorise non seulement l'expression créative, mais aussi la transmission des savoirs et le partage d'expériences », a souligné Cherel Otsamigui, président de l'association.

Durant une semaine, Brazzaville se transformera en véritable galerie à ciel ouvert. Au programme : expositions d'oeuvres d'art mettant en valeur peintures, sculpture, photographie, poteries, d'autres formes d'expression contemporaine, des ateliers de peinture pour enfants afin d'initier la jeunesse à l'art et à la créativité, des conférences-débats et tables rondes autour de l'entrepreneuriat culturel et de la place des arts plastiques dans le développement local, des performances artistiques et moments d'expression libre, invitant le public à interagir directement avec les créateurs.

Une scène ouverte aux talents d'ici et d'ailleurs

Cette édition réunira une trentaine d'artistes confirmés et émergents venus de Brazzaville, Pointe-Noire et Kinshasa. Parmi eux, Almiche Ngambou, Abdel Inoua, Van Lekaka, Boniche Miekountima, Rock trigo fils, Okelehabo, César Mabelet et Aldy Landa (RDC).

En s'inscrivant « A la croisée de nos cultures », la Semaine des arts plastiques du Congo réaffirme la place de Brazzaville comme capitale culturelle africaine, ouverte sur le monde et attentive à la préservation de son patrimoine.