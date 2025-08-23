Congo-Brazzaville: Le bruit des églises de réveil revient au galop

Lamentations et grincements de dents dans de nombreux quartiers de nos grandes agglomérations, en l'occurrence Brazzaville et Pointe-Noire, car la pullulation des églises de réveil a atteint un point de non-retour et le bruit a pris des proportions inquiétantes. Ces vacarmes s'entendent presque tous les sept jours de la semaine pour atteindre leur apogée surtout le dimanche dans toutes les assemblées religieuses des quartiers.

Et quand on se met à voir ce qui se passe dans ces églises, on sort de là quelquefois avec une grande déception, car à certains endroits le nombre de fidèles et de croyants ne dépasse pas une quarantaine, mais le bruit qui sort de là est extravagante. Et pourtant, le prédicateur ou le pasteur voire l'évangéliste peut utiliser un simple micro au lieu de placer des mégaphones et des amplis un peu partout dans le périmètre où se trouve l'église.

Encore que des responsables de ces lieux de culte savent pertinemment que ce « bruit » dérange toute la zone et le secteur, mais ils le font sciemment parce que, pour eux, ce bruit est un appât qui attire la clientèle, ce qu'ils appellent par des nouveaux « diamants », c'est-à-dire des athées ou des incrédules qui peuvent rapidement se convertir en percevant des forts décibels venant des haut-parleurs et des méga-phones placés au-dessus des voisins.

Ce bruit, non seulement attire la clientèle comme ils prétendent dire, mais rendent aussi beaucoup d'habitants des parcelles environnantes malades y compris eux-mêmes les croyants. Alors, comment sera à court ou à long terme l'organe auditif des enfants dont l'âge varie entre 4 et 7 ans qui reçoit régulièrement ces bruits incessants. Et de l'autre côté, comment un vieux du troisième âge souffrant de certaines pathologies reçoit-il ces bruits ? Est-ce que réellement ces décibels exagérés guérissent des malades comme ils prétendent le dire ? Réponse : non, au lieu de guérir, ces bruits augmentent des douleurs et font naître d'autres maux.

A dire vrai, ces gamins sont exposés aux diverses pathologies à cause de ces bruits de ces églises de réveil qui reviennent au galop. Et il est certain que des personnes habitant le périmètre de ces églises tombent constamment malades à cause de ces bruits incontrôlés. Ces bruits ne causent pas que du tort aux malades, mais aussi aux intellectuels de tout bord qui réfléchissent nuit et jour sur des divers sujets de la société.

« Ne vous occupez pas de ce vieux, c'est un satan », des propos très dérangeants qui ont mis à mal un vieux habitant la parcelle voisine à l'église qui se plaignait du bruit qui devenait trop insupportable. Alors pour le pasteur de ladite église, se plaindre du bruit venant d'une église, c'est être identifié à un sorcier ou à un satan. Pire encore ces dirigeants des églises, là où ils habitent, sont le plus souvent des méchantes personnes qui digèrent très mal des bruits venant des parcelles environnantes. Il suffit de le vérifier dans la ville.

On se demande si n'importe quel médecin pourrait nous contredire à ce sujet, « si des bruits d'une grande intensité n'ont pas des effets néfastes sur la santé des citoyens ? ». En réalité, ces chefs religieux le savent pertinemment, mais ils le font exprès. C'est très regrettable !

Alors où est passée la mesure sur la règlementation des sonorités des églises de réveil ? Pourquoi ces méga-phones ? Est-ce que sans méga-phones, la parole enseignée ne parvient-elle pas aux oreilles des croyants et fidèles ?

Des chefs de blocs et de quartiers sont appelés à rappeler à l'ordre ces soi-disant apôtres, pasteurs et évangélistes des églises de réveil, car ce qui se passe est nuisible à la santé de tous y compris celle des fidèles et pasteurs eux-mêmes.

A bon entendeur, salut !