Congo-Brazzaville: Modernisation de la Fonction publique - Les Nations unies réitèrent leur soutien au pays

Reçu le 22 août à Brazzaville par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, le coordonnateur résident du Système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a salué les efforts en cours avec l'appui de la Banque mondiale dans la modernisation de la Fonction publique.

Selon le diplomate onnusien, les agences des Nations unies telles que le Programme des nations unies pour le développement (Pnud) seront mises à contribution pour aider le ministère chargé de la Fonction publique à parachever l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'Etat, lancée en 2023. Les deux personnalités ont salué l'excellence des rapports qu'entretiennent la République du Congo et le Système des Nations unies dans son ensemble et en particulier avec le Bureau international du travail.

Abdourahamane Diallo a rappelé que le Congo occupe une place spéciale au sein de cette agence onusienne spécialisée dans les questions du travail. « C'est avec un grand plaisir d'être reçu par le ministre d'Etat Firmin Ayessa, de le retrouver. C'était important de venir échanger avec l'aîné, l'homme d'Etat et l'homme d'expérience. Je suis venu recueillir ses orientations aussi sur la façon de naviguer et d'accompagner le grand Congo. Je tenais à le féliciter pour son leadership à la tête de ce ministère qui est au coeur de l'agenda socio-économique du pays », a déclaré le nouveau coordonnateur résident des agences du système des Nations unies.

Firmin Ayessa et Abdourahamane Diallo ont, par ailleurs, passé en revue les grands chantiers en cours au sein du ministère, fruits de la coopération fructueuse avec l'Organisation internationale du travail (OIT) depuis 2021. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration et la mise en place de la feuille de route de la République du Congo (2023-2025) en tant que pays pionnier de l'alliance 8.7 pour éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants, conformément à la cible 8.7 des ODD. A cela s'ajoutent l'élaboration et la mise en place du premier Programme de promotion du travail décent (PPTD 2023-2026), ainsi que du profil national de la sécurité et de la santé au travail en République du Congo.

Le Congo a été désigné récemment « Pays pilote », porteur de la voix de l'Afrique au sein de la Coalition mondiale pour la justice sociale. En effet, le ministre d'Etat Firmin Ayessa a présenté, le 12 juin, à Genève en Suisse, au Forum mondial de haut niveau de la coalition mondiale, le plan d'action (2025-2026) de la République du Congo. C'est ainsi qu'Abdourahamane Diallo a réitéré fermement l'engagement des agences du Système des Nations unies à accompagner le Congo dans la mise en oeuvre de ce plan. Notons que le Congo est membre de l'OIT depuis 1960.