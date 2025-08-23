Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Echanges sur la créativité et l'employabilité des jeunes

La cinquième édition du Forum horizon initiative et créativité (Fhic) a été ouverte, le 21 août, à Pointe-Noire en présence d'Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de ladite édition.

Après Brazzaville, Dolisie et Impfondo, la 5e édition du Fhic se tient dans la ville océane sur le thème « Ponténégrins et ponténégrines, unissons nos forces et agissons pleinement dans le processus de développement de notre pays par le travail et la créativité ». Pendant trois jours, les jeunes, les experts, les directeurs généraux d'entreprises, les représentants d'organisations de la société civile, les experts... vont échanger autour des problématiques liées à l'emploi des jeunes et à leur autonomisation.

Une vision chère au président de la République, chef de l'Etat, et une préoccupation constante du gouvernement que dirige Anatole Collinet Makosso, parrain de l'évènement. « Le Forum horizon initiative et créativité est une plateforme d'opportunités, un accélérateur de créativité et d'employabilité des jeunes. Il est aussi un catalyseur de l'initiative privée. Que les jeunes profitent à travers cet événement de toutes les opportunités offertes à eux », a dit Evelyne Tchitchelle Moe Poaty, maire de la ville en accueillant ses hôtes.

Le Fhic allie à la fois ambition, talent et engagement citoyen, en vue de la création d'emplois et l'entrepreneuriat en lien avec la vision du chef de l'Etat sur l'emploi des jeunes afin de bâtir le Congo de demain. Il est aussi la matérialisation de l'appui de la société civile au gouvernement dans la mise en oeuvre de son programme. Coordonnatrice générale et présidente exécutive du Fhic, Aline France Etokabeka a, après avoir présenté l'évènement, remercié vivement les plus hautes autorités du pays et tous les partenaires qui soutiennent et accompagnent l'initiative depuis son lancement à Brazzaville et dont le succès ne fait que croître à chaque édition.

« Au regard de cette grande mobilisation, la 5e édition du Fhic nous laisse percevoir cet espace de partage et d'échanges autour de l'entrepreneuriat par la créativité. Elle est désormais bien ancrée dans la mémoire collective des Congolais », a ajouté Pierre Mabiala, ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et du Domaine public chargé des relations avec le Parlement, parrain d'honneur du Fhic.

L'engouement et la mobilisation autour de cet évènement ne se démentent plus. Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso s'est exprimé à propos en disant : « Je me réjouis de voir à travers le pays la grande mobilisation des cadres, des associations, des entreprises, rivalisant d'ardeur et de générosité pour s'intéresser à la lancinante question d'emplois des jeunes, car l'on ne le dira jamais assez, la problématique de l'emploi des jeunes ne peut être laissée à la charge d'un seul acteur, fut-il public. Elle nécessite une approche holistique et un engagement soutenu de la part tant des pouvoirs publics que des entreprises, des partenaires au développement, des organisations de la société civile et les jeunes eux-mêmes.

Dans cette approche holistique, le rôle de l'Etat est de mettre en place une politique publique de création d'emplois, les entreprises participent en offrant aux jeunes des stages et les opportunités d'embauche et les organisations de la société civile se chargent d'accompagner, de sensibiliser et d'encadrer les jeunes dans leur quête d'emplois et le développement de compétences. C'est, à mon point de vue, tout le sens à donner à cette haute impulsion de son excellence M. le président de la République, chef de l'Etat lorsqu'il déclarait : 2024, année de la jeunesse, année prolongée jusqu'en 2026 ».

Selon Anatole Collinet Makosso, « afin de matérialiser cette orientation de son excellence Monsieur le président de la République, le gouvernement a mis en place un programme d'accélération de la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse dont l'une des articulations porte sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes ».

Depuis quelque temps, le gouvernement a entrepris des réformes très audacieuses pour gagner le pari de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Des actions qui nécessitent une grande sensibilisation auprès de l'opinion nationale. Le Fhic est l'un des moyens pour rendre visibles ces actions. Ainsi, Juste Désiré Mondelé, ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, en présentant le premier panel sur «l'Emploi vert », a édifié les participants sur la multitude d'opportunités offertes par ce concept innovant mais pourvoyeur de beaucoup de métiers. De son côté, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, a exposé sur les opportunités d'emplois disponibles dans son département à travers les collèges et lycées d'enseignement technique, mais aussi les centres et structures d'enseignement professionnel.