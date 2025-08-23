Congo-Brazzaville: Electricité - Réhabilitation de la ligne de transport Pointe-Noire-Brazzaville

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Émile Ouosso, a procédé le 21 août à Loudima, dans le département de la Bouenza, au lancement officiel des travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville, long de 500 km.

Confiés à la société Eni Congo, ces travaux concernent la réhabilitation d'environ 500 km de ligne de 220kv reliant Pointe-Noire à Brazzaville, incluant la modernisation ou la mise en conformité des infrastructures d'électricité par le renforcement de certains pylônes et des conducteurs sur l'ensemble du tracé. Il s'agira aussi de réhabiliter neuf postes dont ceux de Mindouli, Loudima, M'Bondji et Ngoyo, incluant l'installation des compensateurs statiques aux postes de Loudima et Mindouli ainsi qu'un système de surveillance.

Remettant symboliquement un morceau de conducteur d'électricité au directeur général d'Eni Congo, Emile Ouosso espère que « les travaux de réhabilitation et de renforcement de la ligne électrique Pointe-Noire-Brazzaville vont améliorer la desserte en électricité de la population, des institutions, entreprises, des services publics et de tous ceux qui vivent sur notre territoire. La fin de tous ces travaux devra couronner la fin de tous les problèmes que nous trouvons en ce moment en tant que consommateur », a lancé le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, rappelant que le résultat attendu est l'amélioration de la qualité de l'électricité.

Le directeur général d'Eni Congo, Andrea Barberi, dont la société est déjà sur le terrain depuis un mois, a indiqué que ces travaux constituent l'ossature indispensable à l'alimentation des deux grandes villes du pays. « Aujourd'hui, en lançant le projet de modernisation du réseau électrique Pointe Noire-Brazzaville, nous confirmons notre engagement commun à répondre aux besoins croissants du pays, tout en préparant l'avenir énergétique du Congo et de toute la sous-région. Ce projet n'est pas seulement une modernisation d'infrastructures- c'est un pont stratégique entre les besoins pressants d'aujourd'hui et les ambitions durables de demain », a-t-il rappelé, rassurant la partie congolaise du respect des délais et de la qualité des travaux.

Améliorer la desserte nationale en énergie électrique

Il a également réaffirmé la détermination Eni-Congo à garantir un accès stable, sûr et durable à l'énergie pour toutes et tous, en plaçant la sécurité énergétique et la compétitivité industrielle au coeur des priorités nationales. En effet, la société italienne joue un rôle stratégique dans l'électrification du Congo grâce à la Centrale électrique du Congo (CEC), considérée comme un véritable pilier du système énergétique national. Fruit du partenariat public-privé entre l'État congolais (80 %) et Eni Congo (20 %), la CEC produit actuellement plus de 70 % de l'électricité du pays grâce à ses trois turbines à gaz, avec un taux de fiabilité dépassant les 98 %.

« Le lancement du projet de modernisation du réseau électrique Pointe-Noire-Brazzaville marque bien plus qu'une avancée technique. C'est un acte fondateur, porteur d'une vision à long terme, qui scelle pour les décennies à venir la capacité du Congo à fournir une énergie fiable et durable à ses citoyens, à ses industries et à ses partenaires. Aujourd'hui, en mettant en service un réseau électrique plus robuste, plus intelligent et plus propre, nous allumons aussi l'espoir », a martelé Andrea Barberi, précisant qu'Eni Congo restera un partenaire résolu et engagé aux côtés de l'État congolais, mobilisant innovation, expertise et responsabilité.

Le directeur général de l'Energie, Andre Nkeye, a, de son côté, rappelé que la réalisation de ces travaux traduit la volonté du gouvernement pour l'amélioration qualitative et quantitative de la desserte nationale en énergie électrique. « Enjeu économique et stratégique majeur pour les populations et pour le développement économique du pays, la remise à niveau des infrastructures de transport de l'électricité permettra de corriger les sérieuses faiblesses enregistrées, notamment les pertes techniques élevées, les pannes récurrentes, l'instabilité du transit électrique, les vulnérabilités structurelles dues à son vieillissement et aux entretiens insuffisants », a-t-il indiqué.