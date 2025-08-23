Tunisie: Tennis - Le Tunisien Moez Chargui remporte le Challenger d'Hersonissos

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, classé 191e mondial, a remporté samedi le tournoi Challenger d'Hersonissos en Grèce, après l'abandon de son adversaire français Dan Added (286e mondial) sur blessure lors de la manche décisive.

Added avait pris l'avantage en remportant la première manche 7-5, avant que Chargui n'égalise en s'imposant 6-4. Dans le set décisif, le Tunisien menait 3-0 lorsque son adversaire a été contraint à l'abandon.

En route vers le titre, Chargui avait éliminé Robin Bertrand (France, 315e mondial) en demi-finale (6-4, 6-1), Mats Rosenkranz (Allemagne, 352e) en quart de finale (7-6, 6-3), Pavlos Tsitsipas (Grèce, 960e) en huitième de finale (4-6, 6-4, 6-2) et Hara Vand (Japon, 864e) en seizième de finale (4-6, 6-2, 6-4).

Ce sacre constitue le troisième titre consécutif de Chargui au mois d'août, après ses victoires à Porto (Portugal) et à Monastir (Tunisie).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.