Tunisie: Tennis - Le Tunisien Moez Chargui remporte le Challenger d'Hersonissos

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, classé 191e mondial, a remporté samedi le tournoi Challenger d'Hersonissos en Grèce, après l'abandon de son adversaire français Dan Added (286e mondial) sur blessure lors de la manche décisive.

Added avait pris l'avantage en remportant la première manche 7-5, avant que Chargui n'égalise en s'imposant 6-4. Dans le set décisif, le Tunisien menait 3-0 lorsque son adversaire a été contraint à l'abandon.

En route vers le titre, Chargui avait éliminé Robin Bertrand (France, 315e mondial) en demi-finale (6-4, 6-1), Mats Rosenkranz (Allemagne, 352e) en quart de finale (7-6, 6-3), Pavlos Tsitsipas (Grèce, 960e) en huitième de finale (4-6, 6-4, 6-2) et Hara Vand (Japon, 864e) en seizième de finale (4-6, 6-2, 6-4).

Ce sacre constitue le troisième titre consécutif de Chargui au mois d'août, après ses victoires à Porto (Portugal) et à Monastir (Tunisie).