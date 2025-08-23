Tunisie: La centrale éolienne de Sidi Daoud va tripler sa capacité d'ici 2027

La centrale éolienne de Sidi Daoud, située dans la délégation d'El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), va connaître une modernisation majeure qui permettra de tripler sa capacité de production actuelle. Le lancement officiel des travaux est prévu pour le quatrième trimestre 2025, avec une mise en service attendue au deuxième trimestre 2027.

Ce projet d'envergure, estimé à 100 millions de dinars, s'inscrit dans la stratégie nationale tunisienne de transition énergétique, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % de la production électrique d'ici 2030. Il sera financé via un prêt accordé par la Banque allemande de développement (KfW).

Sous la supervision de la gouverneure de Nabeul, Hana Chouchani, une réunion de suivi a récemment eu lieu au siège du gouvernorat. Celle-ci a souligné l'importance stratégique du projet pour le développement durable et l'indépendance énergétique de la Tunisie, tout en insistant sur la nécessité de respecter rigoureusement les délais et de garantir une coordination étroite entre toutes les parties prenantes.

La centrale de Sidi Daoud, en activité depuis l'an 2000, est l'un des premiers projets éoliens de Tunisie. Elle fonctionne actuellement avec 32 turbines anciennes, d'une puissance cumulée de 10,5 mégawatts (MW). Le projet prévoit leur démantèlement et leur remplacement par une nouvelle installation composée de 7 turbines de haute capacité, capables de produire entre 29 et 33 MW.

En plus de ces nouvelles turbines, des équipements modernes seront installés, notamment un transformateur électrique neuf et des infrastructures d'évacuation de l'énergie, afin d'améliorer le réseau de transport électrique local et la stabilité de l'alimentation.

La réalisation de ces travaux devrait durer environ 20 mois après la signature du contrat prévue fin 2025.

Ce chantier s'inscrit dans le cadre plus large de la stratégie tunisienne visant à diversifier son mix énergétique et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est clair : réduire la dépendance aux énergies fossiles tout en assurant la sécurité énergétique du pays.

En parallèle, la centrale de Sidi Daoud est également un site d'innovation : en 2022, un accord de coopération scientifique et technologique tuniso-allemand a été signé pour développer un projet d'hydrogène vert sur place. Ce projet utilise l'électricité propre générée par les turbines éoliennes pour dessaler l'eau de mer, étape préalable à la production d'hydrogène vert, une source d'énergie propre et renouvelable prometteuse.

La modernisation de la centrale éolienne de Sidi Daoud est ainsi un symbole fort de la volonté tunisienne de promouvoir une économie verte, combinant développement industriel, respect de l'environnement et innovation technologique. Le gouvernorat de Nabeul, grâce à ce projet, consolide également son positionnement comme un pôle de référence en matière d'énergies renouvelables, d'écotourisme et d'économie durable.