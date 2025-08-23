Tunisie: Bardo - La municipalité appelle au respect du drapeau national et à l'entretien des bâtiments publics

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la municipalité de Bardo a lancé un appel à l'attention de l'ensemble des administrations, institutions locales, ainsi que des structures publiques et privées établies sur son territoire.

Elle les invite à préserver le bon état et l'apparence du drapeau national en veillant à l'exposer de manière digne sur les façades des bâtiments publics. La municipalité souligne la nécessité de respecter ce symbole de souveraineté nationale en assurant sa propreté, son intégrité, et son remplacement dès qu'il devient détérioré ou défraîchi.

Dans le même esprit, elle rappelle l'obligation d'entretenir régulièrement les façades des bâtiments relevant de ces entités, afin de garantir une image valorisante de l'espace urbain.

Afin de suivre l'application de ces consignes, la municipalité annonce la mise en place de visites de terrain dans les prochaines semaines. Celles-ci permettront de constater le niveau d'engagement des établissements concernés vis-à-vis de ces obligations symboliques et esthétiques.

