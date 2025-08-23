Tunisie: Municipalité de Tunis - 600 tonnes de déchets collectés chaque jour

La municipalité de Tunis intensifie ses efforts pour améliorer la propreté de la capitale à travers un programme environnemental ambitieux lancé en amont de la saison estivale. Selon Omar Helmi Neifer, directeur de l'hygiène et de la protection de l'environnement à la municipalité, plus de 600 tonnes de déchets ménagers et 170 mètres cubes de déchets de construction et de jardinage sont collectés quotidiennement par les services municipaux.

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de salubrité publique, la municipalité a renforcé ses équipes et ses moyens matériels. "90 agents fixes ont été déployés dans l'arrondissement central de Bab Bhar, coeur névralgique de la capitale, pour assurer le balayage, la collecte des déchets et maintenir un visage propre et attractif de Tunis", a-t-il précisé dans une déclaration à Mosaïque Fm.

Par ailleurs, un plan de modernisation du parc de véhicules est en cours, visant à remplacer progressivement les équipements obsolètes, dont une partie date de 2019. La municipalité a engagé une enveloppe de 16 millions de dinars pour l'acquisition de nouveaux camions-bennes. Les premières livraisons sont attendues dès septembre 2025, dans le cadre d'un plan triennal d'investissement.

En complément, la municipalité a signé des partenariats avec plusieurs sociétés privées pour renforcer les opérations de nettoyage dans plusieurs arrondissements, dont Ezzouhour, El Omrane Supérieur et El Khadhra. Cette initiative sera prochainement étendue aux secteurs de La Wardia et Djebel Jelloud, a précisé le responsable municipal.

Avec cette stratégie, Tunis vise à pallier les retards accumulés ces dernières années et à relever durablement le niveau de propreté dans la capitale.