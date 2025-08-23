Afrique du Nord: Pourquoi les Algériens dépensent-ils leur allocation touristique en Tunisie ?

La Tunisie demeure, en 2025, la destination estivale la plus prisée par les touristes algériens. Une tendance désormais bien établie, qui se confirme encore davantage cette année, selon les données récemment publiées.

Grâce à sa proximité géographique, sa culture similaire à celle de l'Algérie, son rapport qualité-prix avantageux et la facilité d'accès -- aucun visa requis, un simple passeport suffit --, la Tunisie attire de plus en plus de voyageurs algériens en quête de détente et de vacances en famille.

Entre le 1er janvier et le 18 août 2025, ce sont 738.652 touristes algériens qui ont franchi la frontière tunisienne. Ce chiffre représente une hausse de 13,35 % par rapport à la même période en 2024, où environ 651.000 Algériens avaient effectué le même trajet.

Le pic de fréquentation a été enregistré durant la deuxième moitié du mois d'août, particulièrement entre les 15 et 18 août. La journée du 15 août a connu une affluence record avec 9.864 entrées enregistrées en une seule journée à un seul poste frontalier, soulignant l'importance du flux touristique venant de l'Algérie.

Cette forte affluence s'explique par plusieurs facteurs : la possibilité de voyager par voie terrestre sans formalité contraignante, la diversité de l'offre touristique tunisienne, mais aussi la récente augmentation de l'allocation touristique en Algérie à 750 euros.

Une somme jugée suffisante pour permettre à de nombreuses familles de s'offrir des vacances accessibles, sans sacrifier le confort.

Les Algériens restent, de loin, la première nationalité étrangère à visiter la Tunisie, devant les touristes européens -- notamment les Français, Britanniques et Allemands. La Tunisie consolide ainsi sa position de leader en matière de tourisme maghrébin.