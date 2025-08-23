Madagascar: Pancrace - « Grand Combat de Défi » - Un choc de titan entre Rado Bota et Solo Be à Mahamasina

Le gymnase couvert de Mahamasina accueillera la 5e édition du « Grand Combat de Défi » de Pancrace - MMA organisé par la Commission Malagasy de Pancrace et Submission, ce samedi.

Pas moins de 21 combats sont au programme, répartis en trois catégories : 10 combats en Classe A, 10 en Classe B, et un affrontement très attendu en « Combat KO ». Au total, 42 combattants s'affronteront, parmi lesquels les poids lourds Rado Bota et Solo Be, qui croiseront le fer dans un duel explosif dans la catégorie des 95 kg.

Ce combat phare, qui se déroulera sous les règles du "Combat KO", promet une intensité rare : pas de limite de temps, la victoire ne pouvant être obtenue que par un KO ou un abandon. Ce choc entre Rado Bota et Solo Be s'annonce comme l'un des moments forts de la soirée, mettant aux prises deux figures emblématiques du Pancrace malgache.

Tous les combattants de cette édition sont des champions de Madagascar, aguerris et prêts à en découdre. Cette compétition servira également de tremplin pour les athlètes en vue des échéances internationales. Comme l'a annoncé le Lieutenant-Colonel Zafindranaivo Mely, président de la Commission, des sessions d'entraînement spécifiques seront organisées pour les champions après cet événement, afin de les préparer au mieux pour les compétitions à venir.

Le prochain rendez-vous majeur du Pancrace à Madagascar sera le championnat national prévu en décembre. Les amateurs de sports de combat sont attendus en nombre pour assister à ces affrontements spectaculaires, marqués par les techniques du Pancrace-MMA, incluant les frappes au sol.