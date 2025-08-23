Madagascar: Basket-ball - Échanges enrichissants avec Anthony Tolliver et Sylvia Fowles

23 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Les deux figures emblématiques du basket-ball américain, Anthony Tolliver et Sylvia Fowles, ont rencontré hier les jeunes basketteurs malgaches au QG des Jeunes à Ankorondrano.

Cette séance d'échanges, marquée par le partage d'expériences et de conseils, a particulièrement retenu l'attention des passionnés venus écouter et dialoguer avec ces athlètes de renom. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah, a honoré de sa présence cet événement, soulignant l'importance de telles initiatives pour encourager la jeunesse à s'investir dans le sport.

La venue de ces deux joueurs, respectivement anciens pensionnaires de la NBA et de la WNBA, s'inscrit dans le cadre du programme « Sports Envoys » du Département d'État américain, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Malagasy de Basket-Ball. Anthony Tolliver, vétéran de 14 saisons en NBA, est reconnu pour sa précision à trois points et son rôle de mentor, tandis que Sylvia Fowles, quadruple championne olympique et meilleure rebondeuse de l'histoire de la WNBA, a été intronisée en 2025 au Naismith Basketball Hall of Fame.

Pour la suite de leur programme, un match amical est prévu ce jour au Palais des Sports de Mahamasina. Une grande fête du basket-ball, qui alliera spectacle et esprit de convivialité, tout en renforçant les liens entre les passionnés de la discipline.

