Madagascar: Masters de Pétanque 2025 - Le pays impose sa loi à Nevers et s'envole en tête

23 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Madagascar a offert une masterclass de pétanque lors de la cinquième étape des Masters, disputée sur les terrains de Nevers. La triplette composée d'Yves Sedrick Rakotoarisoa, Urbain Joseph Ramanantiaray, dit Baloti, et Faratiana Rakotoniaina, alias Tiana Kely, a écrasé l'équipe Bonetto sur le score sans appel de 13 à 0 en moins d'une heure, s'imposant en finale avec une autorité impressionnante.

Dès les premiers instants, les Malgaches ont imposé leur rythme sur un terrain exigeant où chaque erreur se paye cash. La première mène s'est conclue sur un cinglant 4-0, portée par la précision chirurgicale de Yves Rakotoarisoa, qui a placé deux boules au plus près du but, suivi d'un tir magistral de Baloti, éliminant une boule adverse d'un coup sec.

Déjà sonnée après une demi-finale disputée, l'équipe Bonetto a semblé déstabilisée. La deuxième mène a amplifié l'écart à 7-0, grâce à un point millimétré de Tiana Kely et une nouvelle contribution décisive de Rakotoarisoa, laissant Sarrio et Rousseau, le joker de Bonetto, impuissants face à un jeu malgache en pleine possession de ses moyens.

La troisième mène a vu Baloti briller à nouveau avec un tir foudroyant, tandis que Rakotoarisoa ajoutait un point stratégique, portant le score à 9-0. Bonetto, tentant de reprendre l'initiative, a vu ses carreaux manquer de précision et ses placements s'égarer. En quatrième mène, la messe était dite : une tentative désespérée de Bonetto pour déstabiliser le but a échoué, et Tiana Kely a scellé la victoire avec un carreau spectaculaire, avant que Baloti ne pose deux boules impeccables pour conclure à 13-0. Cette fanny infligée en seulement quatre mènes a laissé le public de Nevers bouche bée.

Avec cette victoire éclatante, Madagascar consolide sa première place au classement général avec 30 points, devançant de justesse l'équipe Riviera et Bonetto, toutes deux à 29 points. Restant invaincue en finale cette saison, la triplette malgache envoie un message fort à ses rivaux : déloger les champions malgaches nécessitera bien plus qu'une simple bonne volonté. Avec deux étapes restantes avant le Final Four (8-10 septembre à La Talaudière), Madagascar, portée par la synergie de Yves, Baloti, Tiana Kely et Zigle, se positionne en favori.

