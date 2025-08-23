Madagascar: Événement - Quand la danse pulse à l'IFM

La danse sera bien souvent au coeur des passions à l'IFM pour cette deuxième partie de l'année, en tout cas, elle le sera dans l'immédiat, et pour les trois semaines à venir.

En effet, Pulse, le programme de l'IFM, en prélude au festival Temps Fort Danse 2025 débute ce lundi 25 août. Il s'agit d'un événement de trois semaines dédié intégralement à la danse. Il inclut des résidences chorégraphiques, qui mettent à disposition des chorégraphes des espaces pour leurs projets de création et de recherche.

Des stages et des ateliers sont également prévus, à travers des masterclasses gratuites et accessibles à tous sur divers styles de danses telles que le dancehall, le breakdance, le hip-hop, le locking, la house et le newstyle... Ces ateliers seront animés par des professionnels internationaux. Ils verront notamment l'intervention de 7VEN KRIPTIC, un danseur de dancehall jamaïcain, originaire de Kingston, basé en France.

Ce fondateur du collectif emblématique Kriptic Klique met un point d'honneur à transmettre l'histoire et le contexte des mouvements, tout en diffusant à l'international une vision du dancehall authentique, ancrée dans la culture jamaïcaine. Cet enseignant passionné partagera sa conception de la dance : une façon de traduire des expériences vécues et de transmettre des messages de résilience.

Shany Arzeux, un danseur-chorégraphe réunionnais et acteur culturel engagé animera également ces ateliers. Ce professionnel de la danse dont le parcours croise les langages du hip hop (breaking), de la danse contemporaine et expérimentale avec les traditions réunionnaise comme le moringue et le maloya, est plutôt axé vers l'exploration des liens entre héritages populaires et écritures contemporaines. Son travail artistique se nourrit autant de la performance scénique que de l'action culturelle, affirmant une vision où la danse devient outil de transmission, de mémoire et de transformation sociale.

Ces deux professionnels de la danse feront d'ailleurs partie du jury du grand concours chorégraphique déployé dans le cadre de ce programme. Cette compétition réunira des groupes qui auront donc l'opportunité de présenter leurs créations originales devant un jury international.

L'objectif de l'événement est clair : soutenir les artistes chorégraphes malgaches par des résidences et un accompagnement professionnel, promouvoir les échanges artistiques et stimuler la pratique chorégraphique mais également faire découvrir et encourager la pratique des différentes disciplines de danse au public. Toutes les activités de l'événement seront gratuites jusqu'au 13 septembre prochain.