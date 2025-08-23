Madagascar: « Debout » de Felana Rajaonarivelo - Cinq nouvelles distinctions au London Indie Film Festival

Le film documentaire « Debout » poursuit son chemin et fait encore parler de lui à l'international. Non pas une mais cinq distinctions de plus seront à ajouter à l'incroyable palmarès de ce film documentaire de Felana Rajaonarivelo.

Pour rappel, ce film célèbre le quotidien et la résilience de quatre femmes malgaches en situation de handicap. C'est un projet mixte de film documentaire et de série de photographies. Il raconte leur résilience à travers les luttes, les défis et leurs victoires quotidiennes, pour démontrer la force et le potentiel des personnes en situation de handicap mais aussi leur quête de dignité. L'objectif du film est justement de briser les jugements et les incompréhensions envers les personnes différentes et de démontrer le potentiel des personnes en situation de handicap malgré l'adversité à laquelle elles sont confrontées au quotidien.

En tout cas, le film brille à l'international. Il a été sélectionné et primé dans plusieurs festivals internationaux. Parmi les récompenses déjà acquises, le Prix Katuu « Femme d'Impact » et un coup de coeur du jury à l'Emergence Films Festival de Lomé. Les plus récentes distinctions sont le prix Best Human Rights du Montreal Women Film Festival en juillet et le Prix du Caravan International Film Festival dans la catégorie « Film sur la question du handicap », lors de la 15e saison du festival.

Et voilà que le film reçoit cinq distinctions de plus au London Indie Film Festival, autant dire une véritable razzia. Il est lauréat dans les catégories « Women's film » et « Film on disability issue » et gagne également un prix pour sa série photo, pour la première fois. Par ailleurs, « Debout » y reçoit également l'« Outstanding Achievement Award » dans la catégorie film court mais également la mention « Honorable ».

Mais ce n'est pas tout, ce film est nominé pour d'autres festivals encore, notamment au New York Independent Art Film Festival, qui est prévu se dérouler en octobre 2025. Par ailleurs, Felana Rajaonarivelo, la réalisatrice, vient justement d'atterrir à Durban, en Afrique du Sud pour assister au Power24 International Film Festival, où elle est nominée dans la catégorie Best Female Director aux côtés de quatre autres réalisatrices internationales.