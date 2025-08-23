Algérie: Famine à Ghaza - Le pays condamne 'avec fermeté' les pratiques imposées au peuple palestinien par l'occupation sioniste

23 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérie a condamné "avec la plus grande fermeté" les politiques et pratiques de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien, parmi lesquelles l'arme de la famine, utilisée contre les habitants de la bande de Ghaza, dans le cadre de la guerre génocidaire menée dans cette partie des territoires palestiniens occupés, indique, samedi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"Dans un précédent d'une extrême gravité, qui constitue une première dans l'histoire de la question palestinienne et dans l'histoire de l'ensemble de la région du Moyen-Orient, l'Organisation des Nations unies a déclaré, vendredi, officiellement l'état de famine dans la bande de Ghaza", lit-on dans le communiqué.

"Ce qui suscite le plus l'indignation et la réprobation, est que cet état de famine pleinement constaté n'est pas dicté par un cas de force majeure, mais constitue, en fait, un choix politique et le résultat de la planification de l'occupation israélienne", précise la même source, soulignant que l'"état de famine proclamé n'est aucunement étranger, ni au projet de déplacement, ni au projet de réoccupation de Ghaza, ou encore moins au projet dit du "+Grand Israël+".

"L'Algérie condamne avec la plus grande fermeté ces politiques et pratiques imposées au peuple palestinien, dans le contexte de la guerre génocidaire qui bat son plein à Ghaza, et appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer ses responsabilités dans l'action collective requise pour annuler le projet du +Grand Israël+ et préserver la viabilité de la solution à deux Etats comme base pour tout règlement juste, durable et définitif du conflit israélo-palestinien", ajoute le communiqué.

L'Algérie, en tant que membre du Conseil de sécurité, réaffirme "son engagement à poursuivre ses efforts diplomatiques visant à soutenir le peuple palestinien et à oeuvrer pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire sans précédent et accélérer la création d'un Etat Palestinien indépendant et souverain avec El-Qods Echarif comme capitale", conclut le communiqué.

