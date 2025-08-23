Algérie: La première édition des 'Spectacles Humoristiques d'Oran' du 25 au 29 août au cinéma Es-Sâada

ORAN — La première édition des "Spectacles humoristiques d'Oran" se tiendra du 25 au 29 août à la salle de cinéma Es-Saâda, en hommage à l'acteur et humoriste Sirat Boumediene, a indiqué samedi le chef du service des activités culturelles à la direction locale de la Culture et des Arts.

Noreddine Mekhaissi a précisé, lors d'une conférence de presse tenue en présence de la comédienne Fadhela Hachmaoui (présidente du jury) et du comédien Mohamed Mihoubi, que cette manifestation est organisée sous le patronage du wali d'Oran, Samir Chibani, à l'initiative de la direction locale de la Culture, en collaboration avec la Commissariat du Festival des arts et des cultures populaires, l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), ainsi que l'Assemblée populaire communale.

Placée sous le slogan "L'été, moment de rassemblement et de joie", cette première édition rassemblera 67 artistes issus de différentes wilayas du pays telles que Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Mostaganem, Relizane, El Meghair et Alger, a-t-il ajouté, précisant que l'entrée est gratuite pour les familles.

L'événement proposera une série de spectacles humoristiques interprétés par plusieurs artistes comiques et comédiens, entre autres "Abdelkader secteur", Zoubir Belhor, Mohamed Khassani, Mohamed Yabdri, Imad Guedid, Hamid Chenine, Zaza, Hindou, Houari Bouabdallah.

De son côté, Mohamed Mihoubi, responsable de la programmation, a souligné la volonté de raviver l'art humoristique à Oran et de favoriser les échanges entre jeunes artistes et comédiens confirmés, indiquant que des efforts sont en cours pour institutionnaliser cet événement et en faire un rendez-vous annuel.

Pour sa part, la présidente du jury, Fadhela Hachmaoui, a annoncé les futures éditions seront dédiées, chacune, à la mémoire d'un artiste comique ou dramatique, en reconnaissance de leur parcours et de leurs contributions sur scène.