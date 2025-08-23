Algérie: Sûreté d'Alger - 288 suspects arrêtés lors d'opérations policières nocturnes

ALGER — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté, du 4 au 16 août, lors d'opérations policières nocturnes, 288 suspects et saisi 5 kg de stupéfiants, indique samedi un communiqué de ces services.

Lors de ces opérations policières ayant couvert 13 circonscriptions administratives, 3834 individus ont été contrôlés, avec le défèrement de 1248 suspects dans diverses affaires. Il s'agit de 492 affaires de drogue, 110 affaires de port d'armes blanches prohibées, ainsi que d'affaires liées au trouble à l'ordre public, à l'issue desquelles 288 individus ont été arrêtés, dont certains font l'objet d'un mandat de recherche par les autorités judiciaires, précise la même source.

Dans ce cadre, il a été procédé au contrôle de 2896 véhicules et 1912 motos, dont 426 mis en fourrière. Ces opérations ont permis de saisir 15.453 comprimés psychotropes de différents types, 5 kg de drogues (cannabis), 298 unités de produits pyrotechniques, 116 armes blanches prohibées de différents types et calibres et 8 flacons de solution sédative, note le communiqué. Les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, selon la même source.