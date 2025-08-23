Afrique: Afrobasket - L'Angola et le Cameroun se rencontrent 16 ans après

Luanda — L'Angola et les Camerouns s'affrontent à nouveau lors d'une édition de l'Afrobasket à Luanda, ce samedi à 19 heures, pour les demi-finales, 6 ans après leur dernière rencontre en 2007.

Les Angolais ont battu en finale les Camerounais par 86-72, remportant le trophée africain grâce à l'ancien pivot Eduardo Mingas qui s'est distingué comme meilleur marqueur, avec 18 points.

Au niveau de l'Afrobasket, les deux équipes s'affrontent pour la troisième fois, toutes les victoires ayant été remportées par les Angolais, y compris la difficile victoire 84-83 en quarts de finale en 2011 à Antananarivo, Madagascar.

Lors de ce match, le meneur Carlos Morais a été le meilleur marqueur de l'équipe avec 23 points. L'Angola a terminé vice-champion.

Au total, les deux pays se sont croisés deux autres fois lors des qualifications pour la Coupe du monde 2019 en Chine, l'Angola s'est encore imposé avec deux victoires 77-73 et 83-76.