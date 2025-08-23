Afrique: Afrobasket - L'Angola et le Cameroun se rencontrent 16 ans après

23 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/BS

Luanda — L'Angola et les Camerouns s'affrontent à nouveau lors d'une édition de l'Afrobasket à Luanda, ce samedi à 19 heures, pour les demi-finales, 6 ans après leur dernière rencontre en 2007.

Les Angolais ont battu en finale les Camerounais par 86-72, remportant le trophée africain grâce à l'ancien pivot Eduardo Mingas qui s'est distingué comme meilleur marqueur, avec 18 points.

Au niveau de l'Afrobasket, les deux équipes s'affrontent pour la troisième fois, toutes les victoires ayant été remportées par les Angolais, y compris la difficile victoire 84-83 en quarts de finale en 2011 à Antananarivo, Madagascar.

Lors de ce match, le meneur Carlos Morais a été le meilleur marqueur de l'équipe avec 23 points. L'Angola a terminé vice-champion.

Au total, les deux pays se sont croisés deux autres fois lors des qualifications pour la Coupe du monde 2019 en Chine, l'Angola s'est encore imposé avec deux victoires 77-73 et 83-76.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.